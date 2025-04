Imolese beffata dal Piacenza: un pareggio amaro dopo il vantaggio iniziale

Un’altra domenica di rimpianti per l’Imolese, raggiunta dal Piacenza dopo essere andata sul 2-0 e dopo un primo tempo di assoluto controllo, che mai avrebbe fatto pensare a un crollo verticale. Così, nel modo più amaro, si è chiuso il posticipo del Galli, davanti a una bella cornice di pubblico che aveva tanta voglia di tornare a sorridere in casa, dove per ritrovare un successo bisogna riavvolgere il nastro al 16 febbraio. Il popolo imolese dovrà ancora attendere invece, almeno fino a domenica, quando a Imola arriverà lo United Riccione, ultimo con il Fiorenzuola. Intanto, D’Amore (foto) si lecca le ferite di una serata difficile da mandare giù. "La gara sembrava essersi messa sui binari giusti, e invece è andata a finire così – dice il mister –. Hanno pareggiato su due infortuni singolari, che però non devono essere confusi con quanto la squadra ha fatto vedere in campo per lunghi tratti. Ci sta, il risultato va accettato, ma va anche detto che una squadra in campo ha giocato e l’altra è rimasta a guardare. Gli errori madornali commessi li abbiamo pagati a caro prezzo, ma la nostra prova, al di là del pareggio, resta di grande spessore, ed è ciò che mi tengo stretto al termine dei 90’. In undici contro undici, il Piacenza avrebbe faticato a pareggiare". Un solo successo in casa nel girone di ritorno, a fronte di quattro pareggi e due sconfitte, per un Galli che in questo 2025 appare stregato. "Ci dispiace molto per questo, è una cosa a cui teniamo. Tra l’altro c’era tutto il settore giovanile sugli spalti a vederci e avremmo voluto regalargli una vittoria, per infondere ancora più entusiasmo intorno a questa squadra e a questa società. Peccato, ma la nostra resta comunque una gran bella partita".

E ieri sera tifosi e giocatori si sono incontrati non allo stadio, ma davanti a una pizza, tutti insieme, nella festa speciale organizzata dal fan club ’Ci siamo sempre’ al ristorante La Playa, nel ricordo dello storico tifoso Franco Cantagalli. Premiato fra gli altri Gianni D’Amore per le 70 panchine con l’Imolese.