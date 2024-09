Imolese, il rammarico. Coppa Italia già svanita. Pierfederici illude e basta

FOSSOMBRONE

2

IMOLESE

1

FOSSOMBRONE: Bianchini; Bianchi, Urso, Giunchetti, Procacci (37’st Camilloni); Conti, Pandolfi R. (44’st Pandolfi L.), Podrini (25’st Roberti); Fraternali (13’st Satalino), Broso, Casolla (21’st Kyeremateng). A disp. Amici, Tamburini, Torri, Famara. All. Fucili.

IMOLESE: Adorni; Garavini, Ale, Dall’Osso, Ballanti (1’st Manzoni); Vlahovic, Brandi (28’st Calabrese), Pierfederici (6’st Mattiolo), Manes, Fabretti (37’st Gasperoni); Raffini (6’st Melloni). A disp. Salgado, Elefante, Dragoi, Agbugui. All. D’Amore.

Arbitro: Battistini di Lanciano.

Reti: 13’pt Pierfederici, 39’pt Urso, 22’st Satalino.

Note: ammoniti Casolla, Brandi, Dall’Osso, Roberti, Melloni; espulso Calabrese.

Game over. La Coppa Italia 24/25 dell’Imolese si chiude già al primo turno: a regalare un amaro pomeriggio ai rossoblù al Bonci, i padroni di casa del Fossombrone, che vincono 2-1 e avanzano allo step successivo. Dalla semifinale contro il Trapani della scorsa edizione, all’eliminazione dopo il preliminare vinto contro la Sammaurese: una realtà che fa male, ma che allo stesso tempo consentirà alla squadra di D’Amore di dedicare interamente le forze al campionato, che scatterà a partire dal prossimo weekend.

Ritmi alti in avvio, la prima occasione ce l’ha sui piedi Fraternali che, servito sulla trequarti di destra, entra in area di rigore e spedisce un diagonale di poco a lato. L’Imolese risponde subito, cross di Vlahovic e incornata di Raffini, bloccata dai guantoni di Bianchini. E’ l’antipasto al vantaggio dei rossoblù, che matura al 13’: Brandi al volo dal limite dell’area impegna Bianchini, sulla respinta il primo ad avventarsi è Pierfederici, che insacca l’1-0. Fiducia e inerzia sono apparentemente entrambe dalla parte dei rossoblù, ma al 39’, su una delle poche occasioni concesse ai padroni di casa, il Fossombrone pareggia con Urso, che di testa beffa Adorni, infilando in porta la punizione ben calciata da Pandolfi. All’intervallo è 1-1. Nella ripresa, i marchigiani ribaltano la gara. Minuto 67, tacco di Kyeremateng per Conti sulla trequarti, che assiste rapidamente Broso, il quale serve in area Satalino, che da pochi metri non fallisce (2-1).

A quel punto l’Imolese si riversa in attacco. All’81’ Calabrese, su punizione, costringe al miracolo Bianchini che devia in calcio d’angolo, poi, nei pressi del novantesimo, il centravanti rossoblù si fa cacciare da Battistini per una gomitata nell’area avversaria e lascia i suoi in dieci. L’assalto finale non basta e il sogno della coppa svanisce prematuramente. Domenica prossima, il debutto in campionato in casa del Corticella.

Giovanni Poggi