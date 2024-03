Imolese, l’occasione giusta per sognare. D’Amore: "Serve una prova consistente"

L’Imolese anticipa e contro la Pistoiese si gioca un jolly importante per rientrare con entrambi i piedi nella corsa playoff. Calcio d’inizio al Melani contro gli arancioni di casa (ore 14.30), formazione storica che però in questi ultimi anni ha incontrato diverse difficoltà sul campo e a livello societario. La sfida odierna non avrà certo il valore del doppio spareggio playout di due anni fa, quando l’Imolese riuscì nell’impresa di salvarsi con un gol di Vona a 4 minuti dal novantesimo: un 1-0 finale che impattò la sconfitta per 2-1 di sette giorni prima in Toscana e che bastò per mantenere la categoria, persa poi un anno più tardi in un’aula di tribunale. Quel 15 maggio del 2022 fu una giornata cupa per i tantissimi cuori pistoiesi, che giunsero in massa al Galli per spingere la propria squadra a evitare la retrocessione, che invece arrivò nel modo più amaro: da lì una prima stagione in D strozzata in semifinale playoff dal Corticella, per poi arrivare al campionato attuale che vede l’"olandesina" arrancare a ridosso della zona playout. Li sta tenendo a debita distanza invece l’Imolese, che ora non può che guardare avanti, considerato che il Victor San Marino, quinto, è distante solo 6 punti, e un potenziale successo oggi a pochi chilometri dalla Cattedrale di San Zeno accorcerebbe ulteriormente le distanze. "E’ un’occasione per fare un’altra bella prestazione, anche se non sarà facile, considerato che ci troveremo davanti un’avversaria affamata di punti: bisogna andare là con la faccia e la testa giusta – commenta D’Amore –. La partita d’andata va dimenticata, sarà totalmente diversa rispetta a quella che giocheremo: quattro mesi fa loro giocavano per il vertice e adesso necessitano di punti in chiave salvezza, per questo ci servirà una prova consistente per fare risultato pieno". All’andata trionfarono i rossoblù 2-0 con Rizzi e Gulinatti. L’Imolese, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro, dovrà fare a meno di Camara, espulso col Sangiuliano e squalificato per due turni.