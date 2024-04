Imolese, missione quasi impossibile. D’Amore: "Grande occasione persa"

Niente da fare. Il Biavati è indigesto per l’Imolese, che perde 2-1 e dice virtualmente addio ai playoff. Troppi, infatti, i 9 punti da dover assorbire nella corsa alla post-season con soltanto quattro giornate a disposizione, e un calendario che si può descrivere come una ripida salita piena di ostacoli, vedendo le avversarie che si troveranno di fronte i rossoblù. Raggiungere il quinto posto sarebbe stato ugualmente difficile anche vincendo contro il Corticella, anche se avrebbe quantomeno reso un po’ più avvincente il finale di campionato. Ma questo non è avvenuto, e ai ragazzi di Gianni D’Amore non resta che leccarsi le ferite, dopo l’ennesima trasferta da zero punti conquistati, la terza in fila dopo Sant’Angelo e Pistoia, la quinta complessiva in questo 2024 (le altre due a Forlì e contro la Sammaurese). In vantaggio poco dopo la metà del primo tempo con Brandi, i rossoblù si sono fatti rimontare in dieci minuti nella ripresa, prima con un gol dell’ex Matias Rocchi – una meteora a Imola nella passata stagione in C, con 192 minuti in campo spalmati su 9 presenze totali tra ottobre e gennaio – e poi con la rete del solito Michele Trombetta, che ha fatto tredici in campionato e condannato Gulinatti e soci al dodicesimo stop stagionale. Come spesso è accaduto quest’anno, il forcing finale non è bastato, anche se vista la mole di occasioni create nei pressi del novantesimo, l’Imolese avrebbe almeno meritato di pareggiarla, come affermato da mister D’Amore nell’immediato post-partita. "Per quello che si è visto nell’arco della gara, avremmo meritato il pareggio – ha commentato il tecnico romagnolo –. Gli abbiamo lasciato troppe libertà ad inizio secondo tempo, dove non siamo stati all’altezza, ma per il resto la squadra ha offerto una buona prestazione. Bravi loro a punirci sugli episodi dei due gol subiti, mentre noi non siamo riusciti a concretizzare le tante occasioni avute, per questo andiamo a casa portandoci dietro una sconfitta amara". Diretto come sempre l’allenatore dell’Imolese, a cui non resta che guardare oltre e provare, assieme ai suoi ragazzi, a trovare più stimoli possibili per affrontare le ultime quattro partite.

Domenica al Galli (ore 15) arriverà il Lentigione, terzo in classifica pari al Forlì e in piena lotta per assicurarsi un posto nella griglia playoff, tutta ancora da scrivere e da definire. Poi, la settimana successiva, l’Imolese viaggerà a San Marino (oggi quinto pari al Corticella), altra formazione impegnata nella corsa alla post-season. Infine, nelle ultime due giornate, i rossoblù reciteranno il ruolo di antagonisti nel duello-promozione: contro il Carpi il 28 aprile e a Ravenna il 5 maggio.

L’ultima sentenza, questa volta, la darà il campo.