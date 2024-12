Imolese pronta a riscattarsi contro San Marino al Galli

Incassata a Riccione la prima sconfitta dopo 7 risultati utili, l’Imolese ritrova il Galli e il suo pubblico (ore 14.30, arbitra Ferruzzi da Albano Laziale). Avversario il San Marino, a evocare ricordi non lontani a mister D’Amore, che i Titani li allenò in Eccellenza nel 21/22 prima di approdare a Imola, alla guida della Primavera, agli sgoccioli dell’annata successiva.

Un passato al quale però l’allenatore non intenderà fare sconti, a maggior ragione dopo lo stop di 7 giorni fa, che ha strozzato bruscamente la cavalcata dell’Imolese verso i primi posti. "Vogliamo riprendere quel cammino che si è interrotto contro lo United Riccione – dice il tecnico –. La squadra si è allenata bene, siamo pronti per affrontare questa sfida".

Praticamente tutti a disposizione, fatta eccezione per lo squalificato Manzoni e per il brasiliano Vasconcellos che, dopo aver rimediato la rottura del crociato, ha rescisso consensualmente il contratto (6 presenze e 1 assist il suo bottino in rossoblù).

Così, invece, D’Amore sul San Marino. "Si trova in un momento e in una situazione di classifica difficile, per questo si sarà rimboccato le maniche per venire qui in cerca di punti, utili a togliersi da una posizione pericolosa".

I Titani, infatti, sono terzultimi pari al Fiorenzuola a quota 12 punti, a +1 sullo Zenith Prato e a +4 sul fanalino di coda Sammaurese, e ancora freschi di cambio di guida tecnica in panchina. Salutato l’ex centrocampista di Pescara e Cesena Emmanuel Cascione (che aveva raccolto 11 punti in 8 gare), al suo posto è arrivato l’esperto Oberdan Biagioni (4 punti nelle prime 3), nelle ultime 2 stagioni a Olbia prima in veste di mister della Primavera, poi, promosso alla guida della prima squadra.