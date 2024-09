Imolese, Raffini mostra subito i muscoli. Bastano sei minuti per riprendere il Corticella

CORTICELLA

2

IMOLESE

3

CORTICELLA: Malagoli; Brighi (31’st Cavallini), Zucchini, Barellini (31’st Ribello); Goffredi, Bovo, Landi, Casadei (35’st Gessaroli), Ofoasi (21’st Lo Giudice); Rizzi, Manara. A disp. Mezzadri Guido, Bonetti, Bresciani, D’Isanti, Gessaroli, Manieri. All. Nesi.

IMOLESE: Salgado; Ballanti (29’st Garavini), Dall’Osso, Ale, Agbugui (16’st Elefante); Vlahovic, Manzoni (5’st Vasconcellos), Mattiolo, Calabrese (9’st Melloni), Pierfederici (16’st Gasperoni); Raffini. A disp: Adorni, Fabretti, Manes, Daffe. All. D’Amore.

Arbitro: Falleni di Livorno.

Reti: 22’pt Rizzi, 38’pt Mattiolo, 2’st Raffini, 8’st Raffini, 21’st Rizzi.

Note: ammoniti Casadei, Dall’Osso, Manzoni.

Esordio e tre punti per l’Imolese, che al Biavati ribalta il Corticella con una doppietta di Raffini e un gol di Mattiolo, e torna a sorridere dopo l’eliminazione dalla coppa. Rossoblù pimpanti in avvio, doppio giro di lancette e già la prima occasione: triangolo tra Ballanti e Pierfederici, con quest’ultimo che calcia in porta, Malagoli si oppone e mette la palla in corner. Una decina di minuti più tardi, il numero uno biancazzurro si ripete, questa volta disinnescando una conclusione di Calabrese. Ma alla metà del primo tempo, il Corticella passa, con il più classico dei gol dell’ex.

Lo firma Matteo Rizzi, l’anno scorso più ombre che luci a Imola, incornando a centroarea un preciso traversone dalla destra (1-0). L’Imolese, però, non sembra accusare il colpo e torna all’arrembaggio. Al 36’ una prodezza di Malagoli nega a Calabrese il pareggio, che arriva invece due minuti dopo con Mattiolo, il più lesto a tradurre in gol una corta respinta del portiere avversario (1-1).

Nella ripresa, la musica non cambia: la partita continuano a farla i rossoblù. Al minuto 47, la prima perla di Raffini. Corner di Calabrese e rovesciata vincente del bomber di Castel San Pietro, che porta in vantaggio i suoi (1-2). Una manciata di minuti più tardi, è ancora Raffini-show: Pierfederici pesca sulla sinistra Agbugui, bravo a metterla in mezzo per l’attaccante rossoblù, che in tuffo di testa firma il bis personale e il 3-1 dell’Imolese.

Sembra ormai in discesa per D’Amore e i suoi, ma il pericolo è dietro l’angolo, e si concretizza al 66’, un’altra volta con l’ex Rizzi, che buca Salgado ed eguaglia il record personale della scorsa stagione in rossoblù (2 gol, in 29 partite). Nel finale, l’Imolese soffre il giusto, andando varie volte vicina al poker con Mattiolo, Gasperoni e Melloni, fatta eccezione per l’ultimo dei 5 minuti di recupero, quando Rizzi, da ottima posizione, conclude il suo diagonale a fil di palo. Poi, i tre fischi e la festa degli oltre 50 tifosi rossoblù presenti al Biavati.

Giovanni Poggi