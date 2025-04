Imolese torna alla vittoria al Galli: battuto lo United Riccione

Un’Imolese gagliarda e vincente al Galli, dove il successo mancava da metà febbraio contro il Lentigione, quell’illusorio 3-2 che aveva riacceso le speranze playoff. Poi la sconfitta di due settimane più tardi col Prato e i pari con Sasso e Piacenza, lo score complessivo di un mese e mezzo arrancante, specialmente tra le mura amiche, prima di domenica, dove i rossoblù si sono imposti, portando a casa tre punti meritati contro lo United Riccione.

Unico neo, il gol subito a freddo da Greco, piccola parentesi negativa su 90 minuti d’autorità. "Sono cose che possono succedere, l’importante è reagire, subito, cosa che abbiamo fatto – dice D’Amore –. Credo a prescindere che i valori fossero già chiari fin dall’inizio, la prestazione l’abbiamo fatta noi, anche nel primo tempo e nonostante lo svantaggio".

Dritto per la sua strada, chiaro e limpido come sempre il mister dell’Imolese. E se anche di obiettivi concreti non ce ne siano più, il campionato andrà onorato fino in fondo, blindando il sesto posto.

"Noi abbiamo fatto la nostra partita, come sempre, come col Piacenza una settimana fa e come a San Mauro Pascoli a fine marzo. Partita incattivita nel finale? Sì, ma non per quanto fatto dai miei ragazzi, quanto per loro che ci hanno cominciato a picchiare. C’è gente che pensa che dobbiamo regalare le partite perché siamo già salvi da due mesi, ma non è così. Adesso c’è il San Marino e andremo anche lì per vincere, così come faremo fino a maggio, per chiudere in questa posizione".

Domani alle 15 la trasferta in casa dei Titani per la terzultima di stagione, da ex per D’Amore, arrivato all’Imolese proprio dopo l’esperienza alla guida dell’allora Victor (annata 21/22).

Giovanni Poggi