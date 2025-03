Imolese, un 5-0 storico. E’ ai quarti del Viareggio

Imolese 5CD Jóvenes Promesas 0

Imolese: Gasperini, Nistor, Perdisa, Maltoni, Guidi, Manes, Dragoi, Baruzzi, Cocchi, De Chiara, Bassi. A disposizione: Noka, Serra, Benincasa, Notaro, Ruggia, Zama, Gatti, Penida, Fabbri, Nandi. All. Casadio.CD Jóvenes: Bernal, Rippa, Moumouni, Saez, Broneini, Dimarco, Agho, Baravalle, Callaghan, Maksadou, Caputo. A disposizione: Ulloa, Nardin, Lamanna, Caglio, Lando. All. Chiaraluce.Arbitro: Zmau di Prato.Reti: Maltoni, Maltoni, Manes, Penida, Penida.

L’Imolese ai quarti di finale del Viareggio, per la prima volta nella storia. Pomeriggio da sogno per gli under 18 rossoblù di Andrea Casadio, che al Benelli di Lido di Camaiore piegano 5-0 gli spagnoli del team Jovenes Promesas: un trionfo più che meritato, dopo 90’ dominati in lungo e in largo. L’assolo imolese comincia al 12’, con l’ormai solito Micheal Maltoni che, dopo aver deciso il match all’esordio contro i nigeriani del Mavlon, si ripete con gli iberici, stappando la partita. Suo anche il bis, poco dopo la mezz’ora di gioco, a bucare i pali difesi da Bernal. Con la gara già indirizzata all’intervallo, nella ripresa, i rossoblù dilagano. Lo stacanovista Manes (in campo appena 48 ore prima in D con la squadra di D’Amore, dopo la prima settimana al Viareggio) riapre le danze, siglando il tris, poi è l’argentino Isaias Penida, classe 2007 arrivato poco più di un mese fa in città, a calare poker e pokerissimo con una doppietta. Domani al Viola Park (ore 15) i quarti di finale contro i padroni di casa della Fiorentina, per un remake della seconda gara dei gironi, persa 4-1 dall’Imolese. Un’occasione unica, per riscattarsi e continuare a sognare.

Giovanni Poggi