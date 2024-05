Imperativo vincere. La Samb a L’Aquila per il ripescaggio

Oggi alle 16 la Samb chiuderà il suo percorso stagionale nella finale playoff contro L’Aquila, e avrà un unico risultato a disposizione: la vittoria. Gli abruzzesi invece potranno gestire la gara, forti dei due risultati su tre a disposizione in virtù della migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare. Nonostante questo, l’ex rossoblù Simone Perotti, oggi direttore sportivo dell’Aquila, ha detto di ritenere i rossoblù favoriti sulla sua squadra. Sembra davvero difficile credergli nonostante le due ultime vittorie in rimonta della Samb e la prestazione poco brillante degli uomini di Cappellacci contro il Roma City, contro cui L’Aquila ha faticato strappando il due a due decisivo dopo i tempi supplementari. Nonostante questo, però, c’è da considerare che gli abruzzesi stanno comunque attraversando un buon momento visto che non perdono da ben due mesi. In più, la Samb non arriva alla gara decisiva con la rosa al completo, anche se qualche notizia positiva arriva dall’infermeria: Pezzola è stato definitivamente recuperato e dopo essere stato in panchina contro l’Avezzano potrebbe partire titolare contro L’Aquila. Questa dovrebbe essere la principale variante rispetto alla gara di una settimana fa, per cui la Samb dovrebbe scendere in campo con Ascioti tra i pali e una difesa a quattro composta da Zoboletti (o Chiatante), Pezzola, Sirri e Pagliari. Dunque in difesa ci sarebbe un under in meno che dovrebbe essere schierato a centrocampo, con Tourè in pole vista l’indisponibilità di Pietropaolo. Con Tourè dovrebbero esserci Barberini e Paolini, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Senigagliesi, Tomassini e Battista, con Martiniello, la cui media gol sfiora la rete a partita, che scendere in campo nel corso del match. A sostegno della Samb ci saranno seicento tifosi, ossia tutti quelli per i quali L’Aquila aveva messo a disposizione tagliandi. Per loro, visite le condizioni meteo avverse, la Samb ha preparato altrettanti k-way in regalo, un modo per ringraziare le quasi novantamila presenze al Riviera delle Palme di questa stagione. L’iniziativa si affianca anche alla volontà del patron Massi di costruire un mini campo da calcetto nella zona dell’Albula, là dove già sorge la palestra all’aperto finanziata da Fainplast, la cui costruzione dovrebbe sempre omaggiare gli 88mila supporter rossoblù che hanno fatto della Samb la squadra più seguita di tutta la Serie D. Tornando al campo, invece, l’obiettivo di Mancinelli e dei suoi oggi è vincere i playoff per posizionare il club in una posizione migliore in vista dei ripescaggi della Lega nazionale dilettanti. Al momento i rossoblù non sarebbero tra i primi, ma il caso della Casertana dello scorso anno, pescata da sesta e oggi ai playoff di C, fa ben sperare. Prima, però, bisogna battere L’Aquila.

p. c.