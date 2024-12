Impossibile giocare tra Mesola e Masi: "Speriamo si possa recuperare mercoledì 18"

mesola

: Calderoni, Crosara, Telloli, Minarelli, Marandella, Lucci, Mantovani, Cavallari E., Allegrucci, Cantelli, Davo. All. Cavallari O.

MASI TORELLO VOGHIERA: Broccoli, Ghali, Fiore, Mazzoni, Quarella E., Cattin, Chiossi, Boschini, Toffano, Maione, Parmeggiani. All. Lega.

Arbitro: Ferrini di Cesena. Assistenti Franzoni e Panzavolta.

La gara che vedeva opposte il Mesola e il Masi Torello Voghiera non si è disputata per l’impraticabilità del campo, visto la pioggia battente che da poco dopo la mezzanotte ha cominciato a cadere su tutto il basso ferrarese, trasformando il terreno di gioco in tante zone con grandi pozzanghere ed erba piena d’acqua. Il direttore di gara alle 14,30, dopo aver svolto l’appello coadiuvata dai collaboratori Franzoni e Panzavolta, è entrata in campo affiancata dai capitani delle due squadre e tentando di far rimbalzare il pallone in diverse zone del campo, ha potuto constatare come questi non rimbalzasse in nessuna delle diverse zone nelle quali era stato fatto il tentativo.

A quel punto l’arbitro Ferrini non ha potuto far altro che rinviare la gara ad altra data. "Siamo stati sfortunati, perché giocare contro la capolista è sempre una gara molto stimolante - afferma Lega, l’allenatore del Masi Torello Voghiera - è ci spiace molto. Potevo contare sulla squadra al completo ed eravamo intenzionati a dare il meglio contro chi sta guidando la classifica del campionato".

Dall’altra parte il mister del Mesola, Cavallari dice: "Credo che guardando le condizioni del campo sportivo, che sono disastrose, era ovvio, scontato e palese che non si potesse giocare. Dobbiamo trovare un altro campo in migliori condizioni nel quale fare gli allenamenti settimanali e penso che se tutto va bene andremo a Pontelangorino per alcuni giorni".

Sulla possibile futura data del recupero delle gara, il direttore sportivo del Mesola Edoardo Biondi commenta: "La regola prevede che venga recuperata il primo mercoledì utile, ma spero che in Federazione tengano conto che mercoledì prossimo potremmo ritrovarci col campo nelle stesse condizioni e quindi auspico che la gara venga recuperata quello successivo ovvero mercoledì 18 dicembre".

Domenica 22 dicembre invece, sono in programma gli altri recuperi già in calendario da tempo.

