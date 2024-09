Impresa Campeginese. Secco poker della Falk

Impresa della matricola Campeginese che supera in rimonta l’ambiziosa Rubierese. Oltre ai gialloblù, anche Daino Santa Croce, FalkGalileo e Virtus Correggio centrano il pass per i trentaduesimi della Coppa Emilia di Prima categoria nella settimana che precede l’inizio del campionato. Inizio al fulmicotone per i biancorossi che trovano il vantaggio grazie alla punizione del bomber Vanacore e nella prima mezz’ora costringono la Campeginese sulla difensiva. Nella ripresa con cuore e grinta, la truppa di mister Viani impatta grazie allo spunto di Cerullo che serve al baby Mungiguerra (2004) il pallone del pari, quindi gol-vittoria in fortunata foto scattata da Ruggeri su un rinvio di un difensore avversario.

Intenso derby fra Daino Santa Croce e Atletico Bibbiano Canossa con gli ospiti che sprintano già al 4’ con lo spunto in sospetto off-side di capitan Giberti, freddo ad insaccare a tu per tu col portiere. Su palla persa in uscita della difesa ospite, un intervento falloso commesso fuori area viene tramutato in massima punizione trasformata dallo specialista Sica che poi nella ripresa fallirà un secondo penalty di giornata. Nella ripresa su errato disimpegno della matricola arriva a 15’ dal gong il lob vincente di Macrì, mentre sull’altro fronte lo stesso Giberti rimedia un rosso per proteste in seguito ad una mancata concessione di un rigore a favore dei matildici. Secco poker per la FalkGalileo nel confronto contro un Quattro Castella in gara per quasi un’ora e che si fa vivo diverse volte dalle parti del guardiano Lanzi, protagonista di tre interventi notevoli nel disinnescare altrettante conclusioni di Silipo anche con l’aiuto del palo.

Nel giro di 3’ arriva la doppietta dell’esterno d’attacco Arcuri che insacca su diagonale a fil di palo e poi inserendosi su uno spiovente e battendo sul secondo palo. Alla mezz’ora tris servito dal puntero ex montecchiese Attolini con un piatto al volo e punto esclamativo con la punizione del neo-entrato ex di turno Donelli. Dopo aver eliminato la Povigliese ai rigori, la Casalese fa il bis contro il Guastalla che non riesce a sbloccare la contesa, nonostante il pallino del gioco. Occasionissima sui piedi di Cabras che anziché calciare serve in area Nasto, in ritardo con la deviazione vincente; per i rossoblù fatali gli errori di Mezzana, Allai e Davide Bellini nella serie dei rigori. Lugli, Berselli e il fantasista Guidetti mettono le ali alla Virtus Correggio che archivia la pratica modenese San Damaso.

Il quadro dei risultati: Daino Santa Croce-Atletico Bibbiano Canossa 2-1; FalkGalileo-Quattro Castella 4-0; Guastalla-Casalese 0-0 (3-4 dcr); Campeginese-Rubierese 2-1; Virtus Correggio-San Damaso 3-0.