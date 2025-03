Impresa del Poggibonsi sul campo del Livorno. Decide Bellini, Baiano esulta: "Vittoria di peso"

Livorno

0

Poggibonsi

1

LIVORNO (3-4-2-1): Cardelli; Risaliti, Brenna, Siniega (64’ Arcuri); Bonassi (83’ Frati), Bacciardi, Hamlili (64’ F.Bellini), Marinari; Russo (64’ Malva), Dionisi; Rossetti. A disposizione: Tani, Luci, Calvosa, Borri, D’Ancona. All. Indiani.

POGGIBONSI (3-5-2): Pacini; Martucci, Borri, Fremura; Cecconi, Bigica (80’ Marcucci), Valori (94’ Salvadori), Mazzolli, D’Amato (72’ El Dib); Belli (80’ Boganini), Vitiello (44’ L.Bellini). A disposizione: Baracco, Pisco, Massai, Lepri. All. Baiano.

Arbitro: Grieco di Ascoli Piceno.

Rete: 47’ L.Bellini.

Note: angoli 13-5; ammoniti Bigica, Bacciardi, Martucci.

LIVORNO – Un grande Poggibonsi impone al Livorno la seconda sconfitta consecutiva. Gli amaranto di Paolo Indiani, dopo la pesante sconfitta con il Ghiviborgo, si arrendono alla rete di Leonardo Bellini ad inizio ripresa. Ma la squadra di Ciccio Baiano ha offerto una prova magistrale. Gli amaranto provano a partire forte e già dopo pochi secondi si rendono pericolosi con Russo, sul cui sinistro ravvicinato si fa trovare pronto Pacini. Poi il Livorno ancora pericoloso al 9’ con Dionisi con un destro alto e al 14’ con Rossetti, sul cui tentativo si salvano quasi sulla linea i giallorossi. Il Livorno, nel corso del primo tempo, continua a fare la partita, ma la pressione, malgrado i ben dieci corner guadagnati, non si traduce in ulteriori pericoli verso la porta giallorossa. Poi all’inizio della ripresa Poggibonsi parte in accelerazione e dopo appena pochi secondi,si rende pericoloso con Belli, sulla cui conclusione è bravo Cardelli a respingere in corner. Il gol, però, arriva appena un minuto più tardi con il Livorno praticamente annichilito. Bravo Cecconi a servire perfettamente in profondità Bellini il quale, a tu per tu con Cardelli, non sbaglia. La squadra di Indiani risponde subito e al 51’ sfiorano il pari, con Cecconi che sfiora il clamoroso autogol in disimpegno mandando la sfera sul palo. L’1-1 arriverebbe al 54’ con un tocco sotto misura di Marinari, ma il direttore di gara annulla per un fallo in attacco. Con il passare dei minuti, tuttavia, la spinta degli amaranto si affievolisce e gli uomini di Indiani sono costretti ad incassare il secondo ko consecutivo, ma questo Poggibonsi ha dimostrato di essere davvero una squadra di caratura.

Il tecnico Francesco Baiano si è detto giustamente "felice per il risultato e per la prestazione. Sono molto contento perché la squadra ha offerto una grande prestazione, portando a casa una vittoria importante su un campo assai difficile. Volevamo questa vittoria anche per confermare i segnali della nostra crescita ed in campo però si è visto lo spirito giusto e la voglia di chi non si accontenta".