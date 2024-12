Impresa della Colligiana nel big-match con l’Affrico

AFFRICO

0

COLLIGIANA

1

AFFRICO: Burzagli, Stella, Vaccari, Nuti, Benvenuti, Banchelli, Bertelli (‘83’ Petrini), Gori (83’ Tamburini), Centrone (65’ Bianchi), Papini, Riccioni (61’ Tacconi). A disp.: Virgili D., Shehade, Guarducci, Morelli, Mecocci. All.: Villagatti.

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Donati (83’ Pierucci), Mariani, Grassini, Labonia, Carcione, Mussi (89’ Bartalini), Carlotti, Lunghi, Calamassi (75’ Paparusso). A disp.: Bacciottini, Nastri, Cianciolo, Montagna, Harti, Baccani. All.: Mocarelli.

Arbitro: Budriesi di Bologna.

Reti: 29’ Carlotti.

Note: spettatori 200 circa. Angoli: 7-4.

FIRENZE – Vittoria pesantissima per la Colligiana di Mocarelli che espugna il fortino dell’Affrico. Un colpaccio esterno che consente alla formazione senese di restare l’unica squadra nella scia della capolista Castiglionese. E’ stata una dura battaglia, soprattutto nei primi venti minuti e poi nel forcing finale dei locali. Ma una Colligiana ben schierata in campo è sempre brava a tenere l’urto dei padroni di casa. In avvio sono i fiorentini a giostrare la palla con ottime geometrie, portandosi spesso al tiro senza mai impensierire il portiere Chiarugi. Nel momento migliore dell’Affrico, la Colligiana passa in vantaggio. Al 29’ Carlotti con una punizione da fuori area riesce a schiodarla. L’Affrico reagisce ma non punge. Nemmeno gli inserimenti di Tacconi e di Bianchi creano problemi alla difesa ospite. "E’ una vittoria pesantissima – ha dichiarato a fine gara l’allenatore della Colligiana, Francesco Mocarelli – conquistare tre punti in un campo difficile e molto particolare anche per le dimensioni a una squadra che gioca bene, per la Colligiana è un ottimo risultato. Venivamo da un periodo di buone prestazioni ma senza risultati eclatanti. Questo successo esterno ci da maggiore spinta per continuare a fare bene. Siamo dietro alla capolista Castiglionese: è un buon secondo posto che vogliamo conservare più a lungo possibile".

Giovanni Puleri