In caduta libera. Castelfranco ancora ko. In partita per 28 minuti

salsomaggiore

2

castelfranco

0

SALSOMAGGIORE: Borges, Furlotti, Dattaro (29’st Lecini), Pedretti, Ferrari, Morigoni, Yener (15’st Togola), Orlandi (30’st Sanogo), Berti (39’st Lorenzani), Corbelli, Roberi Vota (24’st Compaore). All. Apolloni

V. CASTELFRANCO: Nicolosi, Passini (14’st Valcavi), Muratori, Ogunleye, Tajeddine (1’st Simonetti), Ferrari, Gueye, Romanciuc, Ferri (24’st Campani), Amore (39’st Cannas), Tondelli (1’st Temzen). All. Napolitano Arbitro: Romini di Ravenna

Reti: 10’ Corbelli, 28’ Ferrari

Dura appena 28’ la gara del Castelfranco a Salsomaggiore per il 21esimo ko di fila. Al 10’ in ripartenza Corbelli la mette nel sette, al 28’ punizione di Corbelli dal limite respinta, l’azione continua e lo stesso Corbelli mette sul secondo palo per Orlandi che fa da sponda all’accorrente Ferrari per il 2-0.