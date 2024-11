In campionato. I tifosi già si organizzano per la lunga trasferta di Campobasso

La Coppa Italia ha il suo fascino, ma il campionato è il campionato. E domenica i tifosi biancorossi ci saranno anche a Campobasso, dove andrà in scena la 17esima gara di campionato. Oltre 400 chilometri per seguire la propria squadra del cuore. Un atto di fede non da poco che sono pronti a mettere in atto quei tifosi che viaggeranno insieme al Collettivo Riminese. Partenza fissata domenica mattina, alle 10, da Piazzale del Popolo. La quota di partecipazione alla trasferta è di 45 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ivan 335-5711536 e Claudio 338-8162999. Così, anche lo stadio Antonio Molinari, in Molise, sarà colorato di biancorosso. In una gara decisamente importante per la classifica dei biancorossi. Un altro faccia a faccia nella parte centrale della classifica che, dopo il ko dello scorso turno con la Vis Pesaro, diventa fondamentale per la squadra di mister Buscè.