In campo a Monticelli, parla mister Seccardini. "Atletico orgoglioso di giocare con l’Ancona»

Sfida tutta da vedere questo pomeriggio alle 14.30 al campo Don Mauro Bartolini di Monticelli. L’Atletico Ascoli del patron Graziano Giordani affronterà la blasonata Ancona per un match inedito e ricco di motivazioni da una parte e dall’altra. I bianconeri di Mister Simone Seccardini forti del secondo posto in classifica, un punto dietro la coppia in vetta formata da Sambenedettese e Fossombrone, proveranno a fare lo sgambetto ai biancorossi che non stanno certo attraversando un gran momento ma che sono sempre la squadra del capoluogo di Regione e non vanno certo sottovalutati.

Lo sa bene il tecnico dell’Atletico Ascoli che alla vigilia si è raccomandato con i suoi di fare la massima attenzione alle insidie di questo derby.

Mister Seccardini arriva l’Ancona, squadra blasonata e sempre insidiosa: come vi approccerete a questa gara?

"Affrontare una squadra blasonata come l’Ancona, che rappresenta il capoluogo di regione, deve essere motivo di orgoglio per tutti noi e un ulteriore stimolo a far bene, soprattutto davanti ai nostri tifosi. La preparazione della gara tuttavia non è cambiata, ogni singola partita ha lo stesso peso specifico in termini di punti. I ragazzi si sono allenati al meglio e siamo pronti a mettere nuovamente in campo le nostre idee".

Nel recupero con l’Avezzano la squadra ha dimostrato di essere forte anche mentalmente. A che punto del processo di crescita vi trovate?

"Grazie al contributo di tutte le persone che ruotano intorno alla squadra, non solamente in campo, stiamo costruendo una mentalità davvero importante, che rispecchia a pieno i valori della nostra società. I ragazzi dal 17 Luglio hanno sempre approcciato le singole sedute d’allenamento nel modo corretto. Continuando così sono certo che raccoglieremo quanto necessario per raggiungere l’obiettivo della salvezza prima possibile. Perché ricordiamocelo sempre che la classifica è bellissima ma noi vogliamo soprattutto mantenere la categoria".

Per quanto riguarda infine la formazione l’allenatore dei bianconeri, mister Seccardini avrà tutti i suoi giocatori a disposizione, compreso l’attaccante Francesco Maio che ha recuperato dall’infortunio, ma che almeno inizialmente, siederà in panchina.

Valerio Rosa