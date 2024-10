In campo la Promozione. La Fruges riceve il Bellariva

Il campionato di Promozione manda in scena domani, alle 15.30, le gare della sesta giornata di andata. Tutto il girone D tornerà in campo poi mercoledì sera per il recupero della quarta giornata. È dunque un ‘tour de force’ particolarmente impegnativo per Fruges e Sparta Castel Bolognese (5 gare in 15 giorni) che, l’altra sera, hanno portato a termine il match della seconda giornata, sospeso per pioggia al 30’ del 1° tempo sull’1-0. I padroni di casa hanno vinto 2-1 in extremis (8’ pt Bagnolini; 30’ st Placci per il pareggio dello Sparta; 43’ Raffellini), portando a casa il primo storico successo nella nuova categoria. Il Cervia United, che si è subito inserito nella lotta di vertice vincendo 3 partite su 4, è ospite del San Pietro in Vincoli in una dei derby più classici dei dilettanti. I padroni di casa sono reduci dal pareggio 0-0 di Santarcangelo sul campo di una delle pretendenti alla lotta di vertice, e sono alla ricerca della continuità. Altro derby di grande interesse, anche se con scarsa tradizione, è quello che si gioca a Classe, dov’è in arrivo lo Sparta Castel Bolognese.

I padroni di casa hanno conquistato finora 2 vittorie, in casa contro l’Edelweiss Forlì e a Villa Verucchio, ma sono anche scivolati 2 volte, a San Pietro in Vincoli e a Milano Marittima contro il Cervia United. L’undici di mister Polidori cerca di ritrovare la continuità di risultati, partendo dal fattore campo. Sulla teoria dei piccoli passi ha invece puntato la formazione castellana, capace di sfruttare le 3 gare casalinghe per portare a casa una vittoria e due pareggi. L’unico ko è quello incassato proprio l’altra sera dalla Frugesport. Gli unici 2 precedenti fra le due squadre sono finiti in parità.

A proposito della Frugesport, rotto il ghiaccio, il team di mister Niccolini può ora guardare con fiducia alle prossime sfide. I giallo neri hanno infatti abbandonato l’ultimo posto, lasciato alla coppia Edelwiss Jolly e Bellariva Virtus. Ed è proprio il Bellariva l’avversario da affrontare fra le mura amiche. È dunque l’occasionissima per allungare il passo e ingranare nella nuova categoria dopo i primi 3 ko consecutivi. I riminesi, dal canto proprio, sono al 2° campionato di Promozione e questa’anno non sono ancora riusciti a rompere il ghiaccio. Domenica scorsa, nel 2-3 casalingo contro il Riccione, la doccia fredda è arrivata al 90’ su rigore. Sugli altri campi: Bakia Cesenatico-Stella Rimini, Civitella-Santarcangelo, Diegaro-Forlimpopoli, Edelweiss-Savignanese, Fratta-Verucchio, Riccione-Misano.