In casa dell’Elpidiense Cascinare. Il Casette Verdini muove la classifica

Elpidiense Cascinare

1

Casette Verdini

1

ELPIDIENSE : Domenicucci, Massi, Mandorlini, Catinari (25’st Salvati), Ciaramitaro, Mancini (25’st Filippi), Cingolani (20’st Garbuglia), Rapaccini, Cuccú, Cataldi, Orazi. All. Diamanti.

CASETTE VERDINI: Grifi, Bordi, Telloni (30’st Piermartiri), Tidiane, Menchi (23’st Barchiesi) , Moschetta, Kakuli, Russo, Barchetta (23’st Lami), Malaccari, Romansky. All. Lattanzi.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: 30’ aut. Menchi, 5’st Russo.

Esce dal campo dell’ Elpidiense Cascinare con un pareggio il Casette Verdini, che prima disfa e poi rimedia, portando via un punto interessante dalla tana della sesta in classifica. Amaranto che restano però fermi in zona playout, accorciando sulla linea salvezza. Gara molto tirata tra le formazioni. Nel primo tempo il risultato si sblocca intorno alla mezz’ora, quando capitan Menchi colpisce male di testa e spedisce un cross nella propria porta, beffando Grifi. Ad inizio ripresa però la fortuna aiuta il Casette Verdini. Russo vince un rimpallo e davanti all’ estremo di casa non sbaglia il gol del definitivo pareggio. Nel finale le formazioni si controllano e il risultato si mantiene in equilibrio fino al triplice fischio.