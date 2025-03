In casa. Fratres Perignano, tutto cuore con Misseri e Zocco Resta a secco il Montespertoli, ora occhi sul derby

FRATRES PERIGNANO2MONTESPERTOLI0

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Ricci, BriscianI, Gamba, Genovali, Lucaccini, Meucci, Zocco, Cutroneo, Misseri, Rossi(1’st Taraj). All. Fanani

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci (30’st Veraldi), Rosi, Corsi (15’st Vangi), Lotti, Maltomini, Cremonini (1’st Biliotti). All.Sarti

Arbitro: Allotta di Gradisca d’Isonzo

Marcatori: al 43’pt Misseri, 26’st Zocco

Perignano – I Fratres Perignano battono il Montespertoli e, con una prestazione tutto cuore, tornano a far crescere la loro classifica e come conseguenza portano a più dieci punti il loro vantaggio sulla penultima in classifica che è la Pontebuggianese oggi fermata in casa sul pareggio dal Cenaia. I rossoblù di mister Fanani ha avuto la capacità e la determinazione di aver lottato su tutti i palloni riuscendo anche a chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. Poi nella ripresa, nonostante il tentativo del Montespertoli alla ricerca del pareggio, ha saputo legittimare il risultato a suo favore. Avvio di partita nel segno dei Fratres che fanno subito vedere di essere in palla e non concedere niente all’avversario. Nel finale di tempo, al 43’, dagli sviluppi di un fallo laterale, nasce l’azione che porta al gol del vantaggio rossoblù con la palla che giunge a Misseri il quale supera il portiere ospite Biotti. Nella ripresa il Montespertoli alza il suo baricentro ma i Fratres Perignano contengono bene le sfuriate avversarie e Serafini è chiamato poche volte ad intervenire per difendere la sua porta. Al 26’ invece del pareggio ospite arriva il raddoppio dei rossoblù perignanesi. L’autore del gol è Zocco che dal limite dell’area fa partire un gran sinistro di contro balzo che non da scampo a Biotti. Una bella, preziosa e meritata vittoria che fa ben sperare per il derby di domenica prossima con il Cenaia e soprattutto per il finale di campionato.

PM