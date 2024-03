In casa un digiuno di 63 giorni. Renate prova a invertire la rotta

Rischieremmo di ripeterci, ma questo è. Domani sera alle 20.45 a Meda c’è Renate-Pro Sesto e non si può non iniziare parlando dell’astinenza da vittoria casalinga dei nerazzurri. L’ultima al “Mino Favini” risale a oltre due mesi fa, per la precisione 63 giorni quando ad arrendersi alla prima di ritorno fu il Fiorenzuola. Poi cinque ko di fila che inseriscono il Renate al 17esimo posto nella speciale classifica dei punti fatti in casa. Per fortuna che in trasferta i nerazzurri viaggiano a ritmo quasi da primato; con 24 punti “on the road“ sarebbero quarti dietro solo a Vicenza, Padova e Mantova, per dire. Sistemare (in fretta) le cose a Meda significherebbe mettere la parola fine sul discorso salvezza e, chissà, puntare in extremis a entrare nei playoff. Molto, probabilmente, dipenderà dal trittico in arrivo sulla carta alla portata aperto, appunto, del quasi derby con la Pro Sesto (affamatissima di punti salvezza), Alessandria (altrettanto affamata) e poi Arzignano. Fare un congruo bottino in questi 14 giorni permetterebbe di vivere una primavera meno ansiosa a mister AlbertoColombo che, dalla sua, ha una rosa quasi completamente a disposizione. L’unico fuori dai giochi è Auriletto che sta meglio, ha recuperato ma non del tutto al problema al ginocchio perché dopo aver forzato i tempi per rientrare ha sentito dolore e quindi lo staff invita alla calma. Contro la Pro osserverà ancora un turno di riposo e con ogni probabilità in difesa sarà confermato lo schieramento con Bosisio, Alcibiade e Possenti. Possibile turn-over invece a centrocampo dove nelle ultime sfide si è visto pochissimo Anghileri che contro la Pro potrebbe avere una chance a destra con D’Orsi a sinistra, vasta scelta in mezzo coi vari Esposito, Vassallo e Currarino in lotta per due maglie. Anche davanti c’è sicuramente un ballottaggio stante la titolarità assodata di Bocalon e Sorrentino.

Per il terzo spot ci sono in ballo Tremolada e Paudice. Dopo la gara di Novara di mercoledì, la squadra ha sostenuto un allenamento leggerogiovedì per non perdere lo smalto. Squadra in campo sia ieri che questa mattina per la rifinitura in vista del match di domani in notturna trasmesso live da Sky Calcio e in streaming da Now.