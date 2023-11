IN copertina lo striscione esposto di recente. "Un legame oltre la partita, Spezia tutta la vita». Pronto il calendario 2024 della Curva Ferrovia

La Curva Ferrovia ha coniato il nuovo, splendido calendario 2024, anche in questa occasione infarcito di bellissime foto del tifo aquilotto. Emblematica la copertina con lo striscione esposto recentemente in curva: "Un legame oltre la partita, Ac Spezia tutta la vita". Il nuovo calendario, al prezzo di cinque euro, è acquistabile nei seguenti punti vendita: ristorante Trei Canti via Calatafimi 1, circolo Arci Valdellora, campo sportivo Bonanni, tabaccheria Briselli S. Stefano Magra, edicola Grazia Rossi corso Nazionale, pasticceria Rossi via Veneto 223, tabaccheria Moggia piazza F. Centi 4 Vezzano Ligure, bar gelateria Cavallotti via P. Giuliani 32.

F.B.