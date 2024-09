In due a caccia di riscatto. E c’è l’esordio del Certaldo

Turno di campionato casalingo, quello di domani con fischio d’inizio alle 15, per tutte e tre le formazioni del circondario impegnate nel girone A di Eccellenza. Partiamo dal Certaldo, per il quale è il vero e proprio esordio in campionato visto il rinvio a causa dell’allerta meteo della gara di domenica scorsa a Massa (sarà recuperata mercoledì prossimo), di scena davanti al proprio pubblico contro il Mobilieri Ponsacco, appena retrocesso dalla D. Gli ospiti sono reduci da due sconfitte di fila casalinghe contro Cenaia in coppa e Pro Livorno Sorgenti in campionato, senza aver segnato. In cerca di riscatto, dopo il ko di misura all’esordio, andranno invece Montespertoli e Fucecchio che ricevono rispettivamente Viareggio e Fratres Perignano. Per i gialloverdi di mister Sarti, sebbene gli ospiti siano una neopromossa, si tratta di una sfida quanto mai complicata per il valore della rosa versiliese, soprattutto in attacco. Sono 7, infatti, i gol messi a segno fin qui dai bianconeri in due gare tra coppa (4-0 a Camaiore) e campionato (3-2 in casa al Cenaia). Al Corsini di Fucecchio sarà invece subito sfida al passato per il grande ex Sciapi. Nelle fila degli ospiti, che domenica scorsa hanno impattato 1-1 in casa col Camaiore, l’ex è invece l’altro attaccante Taraj. In perfetta parità il bilancio delle ultime 6 gare a Fucecchio con 2 vittorie a testa (le ultime per entrambe risalgono alla stagione 2022-‘23, pisani in campionato e fucecchiesi negli ottavi di coppa) e altrettanti pareggi.

Simone Cioni