In Eccellenza. Muggiò attende Cantù

Il girone di ritorno di Eccellenza ripartirà nel prossimo weekend, ma sarà una domenica ricca di amichevoli per le brianzole. Non per la Leon perché la sfida contro la capolista del girone C Ospitaletto è stata annullata per maltempo. In campo tutte le altre a partire dal Muggiò che alle 15 ospita il Castello Cantù, formazione di Promozione. Intanto ieri i gialloblù hanno reso nota la lista dei giocatori in uscita che include Sacchini, Migliore, Lisco, Zucchetti, Mandracchia, Corio, Vassallo e Donati Sarti. Trasferte anche per Base e Ardor Lazzate. La squadra sevesina è impegnata oggi alle 14.30 a Calolziocorte, mentre quella allenata da Fedele sarà di scena a Pontelambro al medesimo orario contro la Pontelambrese.

Il Meda ieri ha pareggiato 2-2 con l’Altabrianza.