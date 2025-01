In terra emiliana. Milan Futuro, pari a Carpi. La traversa di Stalmach leva la gioia ai rossoneri

CARPI (Modena)

Termina con un pareggio senza reti la prima gara del nuovo anno per il baby Milan. Nonostante le pesanti assenze dei suoi migliori talenti, aggregati alla prima squadra impegnata nel weekend di Supercoppa (Camarda, Jimenez, Chaka, Zeroli, Vos, Bartesaghi e Torriani), i giovani rossoneri strappano un punto prezioso sul difficile campo del Carpi, continuando a muovere la classifica nei bassifondi. La partita, molto tattica, ha visto le due squadre annullarsi a vicenda. Salvo rari sprazzi. Come al 74’ quando Stalmach ha colto una traversa clamorosa con un destro di prima in girata davvero splendido. Nel finale l’arbitro è stato costretto a sventolare più volte il cartellino giallo. Un pareggio giusto, ma che vede i ragazzi di Bonera non trovare la vittoria da ormai tre partite in campionato. Domenica prossima i baby rossoneri ospiteranno la Torres, reduce dal successo con la capolista Pescara per 1-0. Matteo Baconcini