In Terza vola il SalaVetitia. Impresa del Lido di Orsetti

In Terza categoria è fuga in vetta per la lucchese Vorno da una parte e per la versiliese SalaVetitia Seravezza dall’altra. L’impresa della 16ª giornata (3ª di ritorno) è quella del Lido che, nonostante sia in emergenza da tempo, ha fermato sullo 0-0 la seconda della classe Sant’Alessio sfiorando anche “il colpaccio“.

Girone B di Lucca. Il Vorno capolista strapazza lo Stiava 5-0 e allunga a +3 in vetta. Mattatore del match è "l’illegale" per la categoria Manuel Pera che pianta una tripletta. Gran punto del Lido di Camaiore che al “Benelli“ impone il pari al Sant’Alessio. Al termine del match, finito senza reti, il “pittoresco“ allenatore dei cavallucci lidesi Francesco Orsetti commenta così: "È la prima volta in dieci anni che alleno in cui non ho fatto nemmeno un cambio a partita in corso. Versiamo in una situazione numericamente “disperata“. I ragazzi si stanno sacrificando fuori ruolo e meritano i complimenti. Abbiamo fatto un partitone". Successo “all’inglese“ per il Bargecchia che batte 2-0 l’Atletico Marginone grazie alle reti di Paolo Pepe nel primo tempo e di Seck Mbaye nella ripresa. Gli altri risultati: Villa Basilica-Veneri 4-1; Galleno-BioAcqua AV Le Case 0-1; Spianate-Lammari 0-1; Traversagna-Real Borgo Pittini 0-1.

Girone di Massa Carrara. Il SalaVetitia Seravezza (primo a +6) nell’anticipo del venerdì sera batte 4-2 in rimonta lo Spartak Apuane (squadra sempre seguita da un’appasionata tifoseria): sul sintetico del “Buon Riposo“ decidono la doppietta su rigore di Ramon D’Angina ed i singoli in apertura di Gianmarco Landi ed in chiusura di Nicola Gaina. I verdazzurri erano rimasti anche in 10 per l’espulsione di Andrea Graziani. Sabato amaro invece per lo Sporting Forte dei Marmi (che sabato prossimo in via Versilia ha il derby con la capolista seravezzina... con “la sfida nella sfida“ tra i fratelloni Francesco e Federico Tosi) che ne prende 4 dalla Gragnolese, di cui 3 già nel primo tempo. Vince bene il Retignano 2-1 col Fosdinovo coi gol di Luca Ulivi e Raffaele Intaschi. La Montagna Seravezzina perde 3-1 a Fossone con la Don Bosco, non bastandogli la rete di Michele Giovannini. Nel posticipo del lunedì sera lo Sporting Marina viene travolto 6-0 al “Pedonese“ dal Monti secondo della classe. Gli altri risultati: Cinquale-San Marco Luni 1-3; rinviata Attuoni Avenza-Podenzana.