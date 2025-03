In trasferta. Cenaia rimonta e porta via un pari sul campo del Pontebuggianese

PONTE BUGGIANESE2CENAIA 19692

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Prati, Lucaccini, Provinzano (30’st Birindelli), Palmese, Kapidani, Martinelli, Fievani, Granucci, Sgherri (28’st Asara), Gargani (7’st Sali). All.Vettori

CENAIA: Baglini, Rossi, Di Bella (1’st Papini), Remorini, Signorini, Puleo, Solimano (25’st Pecchia), Marcon (30’st Ferretti), Canessa, Neri, Puccini (25’st Bartolini). All.Sena

Arbitro: Castorina di Lucca

Marcatori: 7’pt Gargani, 11’pt Granucci, 28’st Neri, 43’st Canessa

Ponte a Buggiano – Il Cenaia in rimonta porta via un pari dal campo della Pontebuggianese. I verdi arancioni entrano in campo troppo leziosi, e con un ritmo sottotono, vanno in bambola e in pochi minuti vanno sotto di due gol. Al 7’, propiziato da un errore difensivo ospite, la Bontebuggianese si porta in vantaggio con Gargani pronto ad approfittare di un corto retropassaggio e a mettere la palla alle spalle di Baglini. Pochi minuti dopo, al 11’ di gioco, altro svarione verde arancione, e Granucci con un tiro non irresistibile raddoppia. Con il doppio insperato vantaggio la Pontebuggianese si mette sulla difensiva anche se per tutto il primo tempo la reazione del Cenaia è scarsa. Anche in avvio di ripresa il gioco della squadra di Sena non decolla ma poi alcuni cambi danno la scossa. Al 29’ ci pensa Neri a dimezzare lo svantaggio con un gran gol che supera Rizzato. Al 43’ il Cenaia va al raddoppio con un’azione ispirata da Papini e poi finalizzata in gol da Canessa. Il finale di partita è al cardiopalma con il Cenaia riversato tutto in avanti alla ricerca del gol vittoria ma che ha rischiato anche di perdere. C’è voluta tutta la bravura del portiere Baglini per impedire a Granucci di realizzare il terzo gol dei locali ma anche il Cenaia con Neri in mischia ha avuto una buona occasione non concretizzata. Al fischio finale è parità con tanto nervosismo e alcune espulsione nella panchina della Pontebuggianese.

Pietro Mattonai