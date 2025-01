In tribuna. I prestigiosi ex. Jarolim e Manninger attesi allo stadio

Dovrebbero esserci due grandi ex bianconeri, questo pomeriggio, sugli spalti del Franchi, ad assistere alla partita Siena-Ghiviborgo: Alexander Manninger e Lukas Jarolim. La maggior parte dei giocatori che hanno indossato la maglia della Robur sono rimasti legati ai colori bianconeri e a Siena, tanto da tornare appena possibile (Jarolim, grande appassionato di vino, si è rivisto in città anche di recente). Non a caso, al vecchio Rastrello, si trovano spesso ex tesserati pronti a fare il tifo per chi oggi scende in campo. Manninger ha difeso la porta della Robur in Serie A, dal 2006 al 2008, per poi passare alla Juventus, dove è rimasto per quattro campionati. Chiuso con il calcio è tornato alle origini: si è dedicato alla famiglia e a fare il falegname. Jarolim ha militato sulle lastre, tre anni, dal 2007 al 2010, sempre nella massima categoria. Appese le scarpette ha iniziato la carriera da allenatore.