In undici contro dieci. Pari del Castelnuovo. Col Baiso tanti rimpianti

Baiso1Castelnuovo1

BAISO: Caccialupi, Bonini, Pedroni, Gazzotti, Valmori, Banzi, Viviroli (70’ Ovi, 73’ Benassi), Cristiani, Briselli (80’ Bonicelli), Galli (70’ Zanetti), Barozzi. A disp. Codeluppi, Incerti, Silvestri, Casini, Abati. All. Santi

CASTELNUOVO: Menozzi, Giglioli (78’ Nizzoli), Stanzani, Buffagni (60’ Solieri), Nanini, Le Guern, Bellei Ponzi, Paltrinieri, Cheli, Progulakis (5’ Copertino), Bellentani (89’ Messori). A disp. Ripesi, Carnevali, Giovanardi, Reggiani, Pellin. All. Casagrandi

Arbitro: Fogacci di Bologna

Reti: 56’ Briselli, 80’ Bellentani

Note: espulso al 48’ Barozzi, ammoniti Bonini e Stanzani

Il Castelnuovo allunga con un pari la striscia utile (8 punti in 4 gare), ma a San Michele col Baiso non sfrutta un tempo intero in 11 contro 10. Reggiani pericolosi nella prima frazione con Barozzi (palo), Briselli e Valmori (ottimo Menozzi). Al 48’ Barozzi, lanciato verso la porta, è trattenuto per la maglia e si lascia andare a un gesto di reazione punito col rosso. Al 56’ lancio per Briselli che fredda Menozzi per l’1-0 del Baiso. All’80’ su mischia Bellentani trova il pari.