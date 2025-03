In vendita i biglietti per la sfida contro il Città di Isernia. Atletico, Mazzarani e Minicucci a disposizione

Sono stati messi in vendita da ieri i biglietti per la sfida tra Atletico Ascoli e Città di Isernia San Leucio in programma domenica alle ore 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. I tagliandi di Tribuna Centrale e della Curva Ospiti sono acquistabili presso i punti vendita Vivaticket.

Biglietti che per i supporters molisani saranno in vendita fino alle ore 19 di sabato sera. Domenica, giorno della partita, la biglietteria della Curva Ospiti rimarrà chiusa. Costo del biglietto: 10 euro più i diritti di prevendita. I bambini sotto ai 10 anni accompagnati da un adulto entrano gratuitamente. L’Atletico Ascoli, a quota 36 ha bisogno di 5-6 punti per festeggiare la permanenza in Serie D e poi vedere se ci saranno ancora le possibilità per agganciare il treno playoff. Salvezza diretta al momento distante sette punti e playoff, molto più vicini a sole tre lunghezze. Ma guai a fidarsi in un torneo così equilibrato come quello di quest’anno dove i risultati sorprendenti sono all’ordine del giorno.

Al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli, in questi giorni dopo il weekend che ha visto la pausa del campionato, si sta lavorando duro, in vista della sfida contro il Città di Isernia San Leucio, penultimo in classifica appaiato alla Fermana a quota 22. Il tecnico Seccardini riavrà a disposizione il difensore Federico Mazzarani e l’attaccante Manel Minicucci, che hanno scontato la squalifica e l’obiettivo sarà la conquista dei tre punti. L’Isernia prima della sosta è stato battuto in casa dalla Civitanovese con un pesantissimo 3-0, ma la domenica precedente aveva reso la vita difficile alla capolista Sambenedettese, al Riviera delle Palme, perdendo solo per 1-0. Una squadra che ha realizzato in totale solo 21 reti (secondo peggior attacco del campionato dopo la Fermana che ne ha realizzati 19), ma anche peggior difesa del Girone F, con ben 49 reti subite.

In ogni caso, una squadra da non sottovalutare soprattutto perché non ha più nulla da perdere e con sei punti da recuperare per evitare la retrocessione diretta, ha necessità di fare risultato a tutti i costi.

Valerio Rosa