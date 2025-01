In Versilia il gol vien facile. Da Benedetti... a Da Prato

Un bomber per ogni categoria! La Versilia pullula di cannonieri dalla Serie D fino alla Terza categoria. Nel calcio dilettanti gli attaccanti delle “nostre“ squadre stanno segnando a raffica.

Lorenzo Benedetti. In Serie D il nome garanzia è quello del numero "9" camaiorese che ormai da anni sta trascinando il Seravezza di cui è diventato anche capitano. Per lui 12 gol in questo campionato. Tra quelli in attività è l’attaccante versiliese più decisivo delle ultime stagioni.

Niccolò Chiaramonti. In Eccellenza se il Camaiore sta dominando il campionato una fettona di merito cel’ha il corazziere di Pescia. Non è versiliese ma in Versilia ha trovato l’annata jolly dell’exploit. In questa stagione è quello che ha segnato più di tutti, con 16 reti sin qui. Le altre due formazioni versiliesi di categoria a livello d’attacco invece stanno un po’ stentando se non fosse per Gersi Bibaj (Viareggio) e per il 2004 Filippo Panicucci (Real Forte Querceta), entrambi a 5 gol in campionato.

Alessandro Maggi. In Promozione è lui l’attuale capocannoniere con 11 centri. Ed è anche il nome più in ascesa del panorama calcistico di zona, essendo un 2002 dai mezzi impressionanti. E il Forte dei Marmi se lo gode... dopo averlo cresciuto. Le squadre che segnano di più in questo torneo sono proprio le versiliesi: il Pietrasanta (dove a livello realizzativo è esploso Raoul Szabo, coi suoi 8 gol, e dove c’è un “illegale“ Federico Mattiello che sa esser devastante e autore di 7 reti in questo campionato) e appunto il Forte di Maggi ma anche di Samon Reider Rodriguez (8 sigilli).

Alessio Saviozzi. In Prima categoria gli 11 gol dell’agile seconda punta della Torrelaghese sono numeri di pregio, così come i bei 7 centri (da centrocampista d’assalto) del capitano Mattia Pacini del Capezzano Pianore.

Giacomo Da Prato. In Seconda categoria il centravanti vecchio stampo del Corsanico sa esser trascinante: 9 reti per lui in campionato. Le stesse del guizzante Luigi Volpe del Massarosa.

Federico Tosi. In Terza categoria a 45 anni suonati si diverte sempre e delizia: 16 gol in campionato col SalaVetitia Seravezza. L’altra certezza è Marzio Luisotti del Lido di Camaiore: a 15.

