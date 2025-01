In vista del derby. Ciabuschi e l’addio a sorpresa. L’Atletico Ascoli studia il futuro

La notizia del trasferimento dell’attaccante Jonathan Ciabuschi all’Ascoli Calcio, è arrivata nella mattinata di ieri decisamente a sorpresa nell’ambiente Atletico Ascoli. Un’operazione di mercato lampo, portata avanti in sordina e che ha regalato al forte centravanti ascolano di Piazza Diaz, la possibilità di giocarsi la sua chance in Serie C. Una occasione che aspettava da una vita e che non era riuscito a cogliere ai tempi in cui militava nella Primavera bianconera. Ciabuschi incarna perfettamente lo spirito dei tanti calciatori ascolani che sono arrivati in prima squadra e di certo, ora si toglierà le sue soddisfazioni frutto di tanti sacrifici ma anche di tanti gol tra i Dilettanti. In casa Atletico Ascoli c’è stato grande entusiasmo alla notizia della promozione di Jonathan in Serie C e tutti si sono stretti in un grande abbraccio nei suoi confronti augurandogli le migliori fortune. Adesso ci sarà da vedere se la compagine di Patron Graziano Giordani tornerà sul mercato per sostituire Ciabuschi nel reparto offensivo visto che al momento ci sono solo due attaccanti di ruolo come Francesco Maio e Lorenzo Didio. Il tutto alla vigilia di una sfida come quella di oggi pomeriggio alle 14.30 allo stadio ‘Recchioni’ di Fermo che non si può assolutamente sbagliare. A presentare le difficoltà di questo terzo derby consecutivo del 2025 è stato l’allenatore bianconero Simone Seccardini. Mister, all’andata con la Fermana arrivò la prima sconfitta in campionato. Trovate una squadra diversa con un nuovo allenatore ed innesti importanti. Come vi siete preparati al match? "Troviamo davanti una Fermana diversa rispetto all’andata, sia per il cambio dell’allenatore, che sicuramente ha portato un diverso approccio tattico, sia per gli innesti di qualità che hanno rinforzato la rosa. Troveremo un avversario in salute che avrà voglia di ripetersi dopo l’importante e difficile vittoria ottenuta contro l’Ancona". Mancherà Vechiarello per squalifica ma si rivedrà Camilloni. Come stanno i ragazzi e quanto peseranno le assenze? "Le assenze fanno parte del gioco e rappresentano un’opportunità per gli altri giocatori di mettersi in mostra e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra. La forza di questo gruppo è sempre stata la capacità di adattarsi e affrontare le sfide con lo spirito giusto. Nelle ultime ore è stato definito il passaggio di Jonathan Ciabuschi all’Ascoli Calcio. Una trattativa lampo che evidenzia quanto di buono sta facendo l’Atletico? "Ieri è arrivata la chiamata dell’Ascoli Calcio per Jonathan. La famiglia Atletico si è messa subito a disposizione dell’Ascoli Calcio e del ragazzo. Siamo contenti di aver contribuito a realizzare il suo sogno. Tutti i componenti della squadra sono stati felicissimi e speriamo che nel futuro anche qualche altro ragazzo possa percorrere la stessa strada".

Valerio Rosa