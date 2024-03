In vista della gara di sabato quando al Comunale arriverà la Juventus Next Gen. Gli ultrà sono pronti allo sciopero

AREZZO

Contro la Juventus Next Gen si annuncia una nuova presa di posizione e l’ennesima protesta dei gruppi organizzati della curva sud "Lauro Minghelli" contro le squadre B. Probabile che gli ultras decidano di non entrare all’interno dello stadio sabato prossimo. Una comunicazione ufficiale in tal senso è attesa nelle prossime ore.

Già in occasione della partita di andata, giocata ad Alessandria, i gruppi amaranto scelsero di non essere presenti nel settore ospiti dello stadio "Moccagatta", ma vollero, comunque, testimoniare la loro vicinanza alla squadra salendo fino in Piemonte e appendendo alcuni striscioni fuori l’hotel che ospitava il ritiro dell’Arezzo nelle ore precedenti l’inizio della gara, per poi fare ritorno in Toscana senza assistere al match contro i bianconeri.

Una battaglia, quella contro le squadre B, che gli ultras del cavallino portano avanti da anni. Sabato, quindi, si preannuncia un’atmosfera ovattata e un comunale con pochi intimi.

A.L.