Incidenti tra tifosi. Scontri all’autogrill tra tifosi della Fermana e della Civitanovese

Domenica scorsa per la Fermana non sono arrivate solo brutte notizie dal campo nel match contro la Vigor, ma anche fuori. Dopo la gara si sono verificati scontri tra tifoserie all’autogrill sull’A14 nei pressi di Numana. Sono venute e contatto le tifoserie di Fermana e Civitanovese. I rossoblù erano reduci dalla gara a Fossombrone e sono arrivati in contemporanea dei gialloblù nell’area di servizio, anche grazie agli orari sfalzati delle due gare. A Fossombrone si è giocato alle 14.30 e a Senigallia alle 15. Contatto anche abbastanza violento nel quale sono volate pure delle cinghiate, oltre una cinquantina i soggetti coinvolti. Non facile per le pattuglie presenti rimettere sotto controllo la situazione, la Digos di Ancona sta acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Non è escluso che si possa passare anche a sanzioni importanti come Daspo e diffide che già negli ultimi anni hanno falcidiato le tifoserie locali. Di certo una situazione che accende il clima considerando che il17 aprile, alla terz’ultima di campionato, è in programma Fermana- Civitanovese e