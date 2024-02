Incredibile ma vero. Ancora Montanari!. Ora è presidente del San Marino

Incredibile. Ma vero. Emiliano Montanari è il nuovo presidente della Victor San Marino, squadra che milita nel campionato di Serie D, girone D (ed è al momento seconda in classifica dietro al Ravenna). La società ha ufficializzato ieri l’acquisizione, da parte della Global Service dell’ingegnere romano, del pacchetto di maggioranza del club: si è quindi consumato il passaggio di proprietà tra Luca Della Balda e Montanari. Carmine Napolitano sarà il vice presidente, ruolo che aveva coperto anche nell’Acr Siena, e l’amministratore delegato. L’avvocato Gino Montella sarà il direttore generale. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con la stampa alla presenza del neo-numero uno… Al contempo sembrerebbe vicina, da parte dell’ingegnere, la cessione del Legnano, l’altro club di cui è presidente: la società lilla ha annunciato, appena qualche giorno fa, il quarto allenatore stagionale, Andrea Liguori, chiamato a risollevare le sorti di una squadra precipitata nei bassifondi della classifica. C’è da capire come sia possibile tutto ciò, visti i precedenti di Emiliano Montanari, che ha fatto sprofondare il Siena in Eccellenza, tiene ancora in scacco una città ed è al centro di numerose battaglie legali.