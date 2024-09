Incredibile Pianese! Da 3-0 fino a 3-3. Al 96’ fallisce il rigore della vittoria

PIANESE

3

PERUGIA

3

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Polidori, Pacciardi (28’st Remy), Chesti; Boccadamo (28’st Da Pozzo), Proietto, Simeoni, Nicoli; Mastropietro (32’st Odjer), Falleni (20’st Colombo); Mignani (28’st Sorrentino).

Panchina: Filippis, Reali, Papini, Spinosa, Frey, Indragoli, Morgantini, Barbetti, Capanni. Allenatore Prosperi.

PERUGIA (3-4-3): Gemello; Plaia (1’st Angella), Amoran, Viti; Di Maggio (1’st Sylla), Bartolomei, Torrasi, Bacchin (45’st Lickunas); Ricci (28’st Matos), Montevago, Palsson (1’st Polizzi).

Panchina: Yimga, Albertoni, Morichelli, Giunti, Seghetti, Barberini, Marconi, Agosti. Allenatore Formisano.

Arbitro Viapiana di Catanzaro. (Cassano – Morotti).

Reti: 5’ pt Polidori, 15’pt Mastropietro (rigore), 19’pt Falleni, 29’pt Ricci, 19’st Polizzi, 33’st Montevago.

Note – Ammoniti: Di Maggio e Bartolomei. Recupero: 0 e 6’. Spettatori: 1.467 (650 ospiti),

PIANCASTAGNAIO – Si mangia le mani la Pianese che domina a lungo contro il Perugia, si fa rimontare e fallisce un rigore al 96’. Andando con ordine, la partenza dei padroni di casa era sta esaltante visto che dopo 20’ la Pianese si trovava sul 3-0. Al 5’ gli amiatini passano in vantaggio con Polidori, che si porta il pallone sul sinistro e batte l’estremo difensore ospite dopo un assist al bacio di Falleni. Al 14’ errore della difesa umbra, Amoran stende Boccadamo ed è rigore: Mastropietro fa 2-0. Al 19’ tris amiatino: Mignani fa sponda, Nicoli manda in profondità Falleni che fredda ancora una volta il portiere del Perugia Gemello. Al 30’ un errore del difensore di casa Chesti costa il gol di Ricci che ringrazia e fredda Boer per il gol dell’1-3. Nel finale di tempo Pianese ancora pericolosissima e vicina al quarto gol con Falleni e Nicoli.

All’intervallo il vantaggio di due reti è dunque piuttosto risicato per quanto visto in campo. Completamente diverso il secondo tempo se ci eccettua un gol di testa in avvio di capitan Simeoni, con palla alta di poco. Poi è un monologo degli umbri, scossi dai cambi di Formisano. Al 20’ arriva il gol del Perugia con un ottimo inserimento areo di Polizzi su assist al bacio di Bartolomei: 3-2 e gara apertissima. I bianconeri di Prosperi, stanchissimi dopo aver giocato un’ora a ritmi pazzeschi, calano vistosamente e Boer li salva sul destro di Torrasi (26’). Ma il pari è nell’aria e arriva poco dopo con il centravanti Montevago che mette dentro in acrobazia un cross di Polizzi, 3-3. Il Perugia sente vicina la possibilità di una clamorosa rimonta ma nei minuti successivi la Pianese si sistema e tiene. Nell’ultimo dei sei minuti di recupero rigore per la Pianese (mano di Lickunas su tiro di Remy). Sorrentino però si fa ipnotizzare da Gemello e gli calcia addosso, sulla ribattuta Da Pozzo non riesce a ribadire, finisce 3-3.

Guido De Leo