Indiani: "Peccato, ottima prestazione anche senza Gucci"

AREZZO

"E’ una sconfitta che lascia l’amaro in bocca perchè meritavamo sicuramente qualcosa in più. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto". Paolo Indiani (nella foto) è rammaricato al termine di Arezzo-Pescara. "I ragazzi hanno disputato un’ottima prestazione. Peccato non aver concretizzato le occasioni sotto porta. Guardando avanti sono fiducioso perchè se continuiamo così ci divertiremo in questo campionato". Sull’assenza di Gucci. "E’ normale che la squadra sia abituata ad avere un centravanti di ruolo, però anche gli altri sono andati bene". Glissa sulle decisioni arbitrali. "Non commento su situazioni sulle quali non posso incidere". E’ stata una serata agro dolce per Mattia Gaddini, autore del secondo gol stagionale, ma che non è servito ad evitare il ko. "Peccato, perché è la seconda volta che vado in rete e perdiamo. Era già accaduto a Sassari con la Torres. Speriamo la prossima volta sia una rete da tre punti". Là davanti la squalifica di Gucci ha pesato. "Sicuramente l’appoggio di Niccolò è mancato. La sua fisicità, le sue sponde sono per noi fondamentali. Era la prima volta che provavamo qualcosa di diverso e credo che abbiamo creato diverse occasioni". Lorenzo Polvani al rientro dopo tre mesi e mezzo. "E’ stato un periodo duro, ma adesso sto bene. Ora devo ritrovare il ritmo partita". Il difensore poi analizza la sconfitta. "Abbiamo commesso qualche errore di troppo che abbiamo pagato caro. Arbitraggio? Non voglio trovare alibi, ma nella ripresa un loro giocatore già ammonito doveva essere espulso".

A.L.