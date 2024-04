Indiani soddisfatto:: "Risultato giusto per quanto si è visto"

È Paolo Indiani il primo amaranto a presentarsi in sala stampa per commentare il risultato del Porta Elisa. "È stata una buonissima partita quella che abbiamo disputato - spiega Paolo Indiani - dispiace perchè speravamo di poter conquistare la vittoria. Faccio comunque i complimenti ai nostri avversari. Sono una buonissima squadra, giocano bene ed hanno un bravo allenatore". Alla fine, nonostante un po’ di amaro in bocca, il pari resta il risultato più giusto forse per quanto visto sul rettangolo verde. "Se faccio la somma di quanto è stato creato direi di sì - sottolinea Indiani - ai ragazzi posso fare solo i complimenti per come l’hanno interpretata. Il rigore parato? Complimenti a Luca, in generale tutti hanno fatto una buonissima prova. Adesso ci prepareremo al meglio per la Torres". Già perchè il pari di fatto tiene sul trenino playoff l’Arezzo quando mancano da qui al termine della regular season tre partite (Torres lunedì prossimo, Perugia e Sestri Levante). Oltre a Indiani si è poi presentato in sala stampa un altro protagonista dell’incontro come Luca Trombini. "Non so chi è stato tra i miei compagni a mettere il pallone che ho respinto sul rigore in angolo, ma è stato bravissimo - commenta il portiere - dispiace per il pari, aver preso gol nel finale, però abbiamo disputato una partita molto buona contro un avversario di valore. Dobbiamo essere più attenti perchè basta un attimo per essere ripresi. Adesso prepariamo al meglio la prossima partita contro la Torres in casa".