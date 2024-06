Inizia l’Arretium Cup. Tre giorni con i top club

Tutto pronto sui campi di vialDel Verrocchio, la casa dell’Olmoponte Santa Firmina, per la nuova edizione dell’Arretium Cup, il torneo di calcio giovanile che da dodici anni coniuga il calcio giovanile al turismo sportivo vista la moltitudine di visitatori attesi in città. Solo per dare alcuni numeri ogni squadra - in totale 36 - è composta da 16 calciatori, a cui si aggiungono gli accompagnatori, i dirigenti, i relativi staff tecnici. Di queste 36 squadre sono 22 quelle che pernotteranno da oggi fino a domenica nelle strutture ricettive di Arezzo e provincia.

In campo si sfideranno le formazioni di Sporting Lisbona, Maribor, Cs Interstar Genève. Ecco poi Achillea, Aurora Calcio Jesi, Calcio Schio, Castiglion del Lago, Donatello, Frosinone, Perugia, Pescara, Roma, Sassuolo, Spezia, Torino, Trestina, Udinese, Vado Ligure, Venezia e Virtus Sangiustino Quindi le toscane Affrico, Arezzo, Bibbiena, Casentino Academy, Empoli, Monteserra, Montevarchi, Olmoponte Santa Firmina, Pisa, Prato, Pro Soccer, Sangiovannese, Sansepolcro, Scandicci e Terranuova Traiana. La formula vedrà scenderà in campo gli Under 12 per le squadre professioniste contro gli Under 13 di tutte le altre formazioni appartenenti a settori giovanili dilettantistici. Tre giorni di gare tra l’impianto sportivo di via Del Verrocchio, l’impianto sportivo di Santa Firmina, e lo stadio Roberto Lorentini di Pescaiola. Domenica le finali.