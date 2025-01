Iniziare bene il girone. Samb, vietati i passi falsi

Iniziare bene il girone di ritorno per fare capire a tutte le dirette concorrenti alla promozione che la musica non è cambiata rispetto all’andata. Questo l’imprimatur di Ottavio Palladini alla sua Samb. Eusepi e compagni vogliono riprendere il cammino con il piede giusto anche perché le varie L’Aquila, Teramo, Chieti ed Ancona non aspettano altro che un passo falso dei rossoblù per ridurre lo svantaggio. Palladini dovrà, quindi, essere bravo a preparare mentalmente i rossoblù al match con l’Atletico Ascoli. Una gara che comunque si prepara da sola vista la forza degli avversari ma soprattutto perché si tratta sempre di un derby contro una squadra di Ascoli.

Finalmente Ottavio Palladini ha l’imbarazzo della scelta con tutto l’organico a completa disposizione per il match di domenica prossina contro l’Atletico Ascoli. E questa è senza dubbio una buona notizia a pochi giorni dalla ripresa del campionato con la prima giornata di ritorno. Ieri pomeriggio al Ciarrocchi, il tecnico rossoblù ha mischiato le carte per valutare le condizioni fisiche di tutto l’organico. Ed ha avuto risposte incoraggianti soprattutto da parte di chi è rimasto fuori per tanto tempo come Paolini, Baldassi e Pezzola. I rossoblù attendono al Riviera un Atletico Ascoli che ha chiuso in flessione il girone di andata. L’undici di mister Seccardini, infatti, nelle ultime quattro partite del girone di andata ha collezionato due pareggi (Vigor Senigallia e Teramo) e due sconfitte con Termoli e Sora. I bianconeri sono smaniosi di rivincita e nel derby ce la metteranno tutta per rendere la vita difficile alla capolista.

Per quanto riguarda infine il mercato, non si registrano particolari novità. Con la rescissione consensuale del contratto è possibile cambiare squadra fino alla fine di gennaio e quindi c’è un mese di tempo per chiudere eventuali trattative. Dopo il periodo di prova l’esterno sinistro difensivo scuola Lazio Federico Napolitano torna alla base. In quel ruolo, infatti, la Samb ha già come under Orfano e Bouah con l’over Paolini che può essere impiegato in quella posizione in campo. Il diesse De Angelis, comunque, è sempre alla ricerca di un 2006, possibilmente un attaccante. Per quanto riguarda Sbaffo tutto tace ma la sensazione è che l’affare alla fine si farà, dopo il match del Tubaldi in programma il prossimo 12 gennaio. Dopo Como, Atalanta e Sampdoria anche Bologna e Venezia seguono con attenzione Edoardo Lonardo.

Benedetto Marinangeli