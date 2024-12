Inseguendo l’onda Renate a Crema

Bisogna sfruttare l’onda per consolidare la posizione playoff. Il peggio sembra passato in casa nerazzurra dopo il mese e mezzo abbondante senza vittorie e il rischio di uscire dal lotto delle prime dieci della classe. Il Renate scende in campo oggi alle 17.30, si gioca a Crema, al “Voltini“ quindi in trasferta dove il Renate ha conquistato 16 dei 25 punti in classifica; l’ultima lontano da Meda, a Trieste, è coincisa con una vittoria quindi miglior viatico non ci può essere contro l’undici allenato da Jack Curioni, ex centrocampista (di spessore) nerazzurro ai tempi della Serie D esattamente tra il 2005 e il 2007, un’era geologica fa.

Tornando al presente, è quasi scontato ipotizzare la conferma del 3-5-2 (o 3-5-1-1 in base alla scelta delle “punte“) considerato che dal cambio modulo, scartata la linea a quattro, il Renate non ha mai perso offrendo specie nell’ultimo match pareggiato contro il Trento anche un calcio discretamente propositivo che ha strappato più di un elogio verso i suoi giocatori da parte di mister Foschi. Che, appunto, cambierà poco rispetto agli ultimi 180 minuti a partire dalla retroguardia.

Nobile tra i pali guiderà una difesa composta da Spedalieri, Auriletto e Riviera a sinistra, i due braccetti potrebbero essere Anghileri a destra e Ghezzi sulla mancina proprio per avere un’attitudine più offensiva.

In mezzo Vassallo nel ruolo di playmaker supportato da Delcarro e Bonetti, sulla scorta dell’ottima prestazione di sette giorni fa. In attacco Di Nolfo appena alle spalle della prima punta dove vige la regola del ballottaggio tra Plescia e Bocalon, con il primo favorito sul secondo.

Pergo, in difesa, senza lo squalificato Tonoli. Dirigerà l’incontro un arbitro bergamasco, il signor Alessandro Pizzi.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su Now.