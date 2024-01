Interviste. Bonuccelli: "Se c’è una colpa, allora è mia». Dirigenti in riunione dopo la gara

Il Tau Altopascio vince e scavalca in classifica il Grosseto che esce tra i fischi dello "Zecchini" al termine di una gara scialba e senza significato. "Non è un problema di spogliatoio, la formazione oggi era obbligata, è stata dettata da motivi di salute dei vari giocatori e da nessuna scelta tecnica. Era una partita che doveva rappresentare la svolta del nostro campionato, ma ogni volta che dobbiamo fare il salto di qualità non siamo all’altezza della situazione. E non so spiegarmi il perché". La dichiarazione rilasciata da mister Vitaliano Bonuccelli al termine del match assume un peso specifico altissimo. "Il Tau ha meritato la vittoria – prosegue il tecnico – al di là dell’episodio del gol annullato perché ha mostrato più voglia di vincere rispetto a noi, mentre noi siamo stati piatti davanti alla loro capacità di reazione. Abbiamo cambiato modulo, che non è sicuramente il toccasana, due settimane fa, ma non c’ è stato il risultato sperato. Ripeto: non riusciamo a fare il salto di qualità anche se a volte sono decisivi certi episodi e scelte arbitrali alle quali, però, non voglio attaccarmi. Se vi è una colpa questa è soltanto mia: e c’è chi deve decidere su questo aspetto. Oggi abbiamo sbagliato la partita che valeva un campionato". E sul suo futuro mister Bonuccelli è schietto. "Non c’entra il biennale o l’amicizia con Vetrini – precisa –, se la società vuole cambiare lo faccia pure. Io sono a disposizione. Posso dire che voglio bene alla città che mi ha accolto con tanto entusiasmo e per questo mi dispiacerebbe a livello personale. Io non ho ancora parlato con la società". Tutti i dirigenti della società biancorossa ieri sera si sono fermati in riunione allo stadio per valutare la situazione.

Evidente soddisfazione in casa del Tau nelle parole del mister Simone Venturi, ex biancorosso. "Abbiamo fatto una prestazione di spessore nonostante le numerose assenze – afferma il tecnico – e devo fare un applauso ai mie ragazzi per quello che hanno fatto vedere contro una squdara che dispone di una rosa importante".

P.P.