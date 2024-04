Interviste. Krauchuk: "Grande emozione, mi mancano le parole. Questo è un gruppo incredibile. Sono molto contento»

Uno degli artefici della rimonta, Matheus Krauchuk, racconta le sensazioni al termine della vittoriosa gara 2: "Una grande emozione. Mi mancano le parole, questo è un gruppo incredibile. Sono molto contento di essere arrivato a questo punto". La squadra, trascinata anche dai suoi servizi, non ha mollato nel quinto e decisivo set: "Noi siamo questi – ha affermato l’opposto brasiliano –. Siamo andati al tiebreak contro tutte le top della lega, sono sempre state gare difficili. Non poteva andare diversamente anche stasera, c’è tanto equilibrio, riprenderci dopo il 5-1 nel quinto per loro è stato incredibile". Ora c’è attesa per la semifinale: "Non sappiamo ancora contro chi giochiamo ma sarà sicuramente di alto livello. Ora lavoriamo, aspettiamo i risultati delle altre partite e gestire i momenti, anche quelli difficili. Noi, sicuramente, lotteremo fino alla fine – ha aggiunto Krauchuk, che poi ha fatto la sua dedica per il successo –. Ringrazio mia moglie che mi supporta tantissimo, ringrazio Dio perché senza di lui non sarebbe possibile fare quello che faccio, mi ha cambiato la vita, ringrazio i compagni e lo staff con cui lavoro tutti i giorni, e ringrazio i tifosi che sono venuti fino a qua. Abbiamo un lungo cammino ancora". Altro eroe di serata, Marco Pierotti: "Non so cosa dire, ad un certo punto la vittoria era davvero inaspettata. Sono molto contento per quello che abbiamo fatto fino ad adesso, ci meritavamo questa semifinale per il lavoro". Difficile spiegare cosa sia successo fra la fine del terzo e l’inizio del quinto set: "Diamo merito anche a Brescia che ha alzato il livello – ha spiegato il martello biancoblù –, ci ha messo in difficoltà con la battuta. Noi siamo leggermente calati e siamo andati sotto. Non è la prima volta che ci capita una reazione di questo genere, è segno che c’è qualcosa dentro di noi. Loro oggi ci hanno fatto vedere il loro valore, noi siamo stati bravi a rimanere lì, ora pensiamo alla semifinale".