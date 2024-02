Interviste: l’allenatore Calderini. "Meritiamo i tre punti, create le migliori opportunità. Bravi i ragazzi, in pratica non abbiamo corso rischi»

Stefano Calderini è soddisfatto del modo in cui il Poggibonsi ha ottenuto il successo, 2-0, a spese della capolista allo Stefano Lotti: "Meritiamo i tre punti per aver creato le migliori opportunità nel corso della partita e per aver legittimato la nostra supremazia. Un bravo ai ragazzi. In pratica non abbiamo corso dei veri e propri rischi. Pacini, per esempio, non ha compiuto una parata, nonostante una Pianese votata all’offensiva nella ripresa per cercare il pareggio, provando a schiacciarci nella nostra metà campo".

Alla luce di questo verdetto, prestigioso, contro la Pianese, si prospetta un domani da vivere con maggiore fiducia, in questo campionato, per il Poggibonsi? "Noi vogliamo proseguire con serenità – spiega Calderini – sulla base dei nostri obiettivi di partenza. Certo, questo ambiente nutre anche il desiderio di tornare protagonista, come è giusto. Abbiamo conosciuto delle difficoltà durante il cammino, ma siamo stati pure capaci di riprendere confidenza con le vittorie. Un plauso ai componenti del team: qui ci sono dei valori, sia tecnici che umani. Ne siamo consapevoli non da oggi. E possiamo raccogliere i frutti".

L’impronta del mister nella scelta della inusuale retroguardia a cinque... "Non vi è piaciuta?", risponde sul momento Calderini, rivolto ai cronisti. Poi aggiunge: "La Pianese è molto forte in ogni reparto, chiaramente, e in particolare sugli esterni. Serviva una contromisura da adottare sul piano tattico. Attraverso le immagini, abbiamo studiato le doti principali della PianeseZ. Un’altra chiave per l’affermazione, forse, è da individuare nella posizione di Barbera trequartista a sostegno di Vitiello..."Barbera ha fornito qualità alla manovra. Un notevole apporto alla causa, ad opera di un atleta reduce tra l’altro da uno stop per infortunio. Ma tutti i miei giocatori devono essere elogiati per la validissima prestazione - conclude mister Calderini - al cospetto della numero 1 del raggruppamento".

Pa.Bart.