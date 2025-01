Interviste. Masi non si dà pace: "Perso per colpa nostra. Giochiamo con la paura»

Il Follonica Gavorrano non riesce ad uscire dalle proprie paure. Ed arriva ancora una sconfitta. In una partita da 0-0 nel finale la formazione di mister Marco Masi si è data la zappa sui piedi. "É stata una partita in cui abbiamo avuto paura. Il risultato giusto era lo 0-0, poi abbiamo commesso un’ingenuità e su quella abbiamo perso la partita – ha spiegato Masi a fine incontro -. La cosa preoccupante è che non ci esprimiamo, siamo timorosi e non abbiamo aggredito la partita. Non l’abbiamo nemmeno subita, abbiamo giocato senza piglio e senza autorità. Capisco le preoccupazioni, ma in questo momento la paura non la concepisco. Mi aspettavo qualcosa di più, non riesco forse a far passare determinati concetti". Gli innesti di Giustarini e Arrighini, entrambi in campo, non sono bastati a ridare vita ad una formazione in piena crisi di risultati. "Siamo tutti responsabili, io in prima fila, se questo è il risultato del mio lavoro è giusto anche analizzarlo ed è un risultato che non rispecchia quello che vorrei. Secondo me il finale è una logica conseguenza dell’atteggiamento che portiamo in campo, non facciamo nulla per portare la partita dalla nostra parte. Non ci attacchiamo alle assenze che è tanto che ci sono, non è questo il problema".