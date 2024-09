Interviste: mister Vitaliano Bonuccelli. "Il risultato in questa fase conta fino ad un certo punto. Sottolineo però l’atteggiamento mostrato dai ragazzi»

Lo stesso risultato di uno storico Badesse-Siena di tre anni e mezzo fa. A Vitaliano Bonucelli la Robur porta bene evidentemente anche se l’allenatore viareggino non fa paragoni col passato e pensa al presente. "Il risultato in questa fase conta fino ad un certo punto. Fa sicuramente piacere ma la cosa da sottolineare è stata soprattutto l’atteggiamento dei ragazzi e la grande voglia dimostrata. In qualche occasione abbiamo sofferto la qualità del Siena e lo sapevamo ma se riusciamo a tenere a lungo l’intensità dei primi 45 minuti potremmo fare ancora meglio. Siamo sempre stati ordinati ed attenti e questo è un ottimo inizio per una squadra molto giovane che ha bisogno ancora di lavorare. Il risultato è un premio per questo mese di lavoro".

La squadra dell’ex allenatore di Grosseto e Pianese sembra essere già in forma campionato. "Non sono uno che ama parlare di carichi di lavoro da smaltire – prosegue Bonucelli -. Stiamo benino e sono contento. Sono le prime partite e il Siena ha una età superiore alla nostra quindi ci sta che in questa fase sia più indietro". Tra due settimane però le squadre si ritroveranno sullo stesso campo per la prima di campionato. Bonucelli si augura che le cose vadano come ieri ovviamente. "Proveremo a dare fastidio a tutti in questa stagione e lo faremo solo se manterremo lo stesso atteggiamento di oggi. Non so se il Siena sarà diverso tra 14 giorni o se inserirà qualche giocatore nuovo. Noi più o meno saremo questi, sicuramente loro giocheranno meglio perché i suoi giocatori più esperti ed importanti avranno smaltito i carichi di lavoro e saranno più brillanti. Noi spero che potremmo fare la stessa prestazione, poi il risultato è frutto di tanti fattori".