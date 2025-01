Interviste: parla mister Calderini. "I ragazzi sono stati encomiabili e hanno meritato il successo»

"Non era semplice rimontare dallo 0-1 il Trestina. E sarebbe stato ingiusto assistere a una sconfitta in pratica su un unico tiro in porta degli avversari. Oggi i ragazzi si sono comportati in modo encomiabile e hanno ottenuto un successo a conti fatti meritato". È soddisfatto mister Calderini: il Poggibonsi comincia con i tre punti il 2025. "Però allo stesso tempo occorre guardare avanti - aggiunge il tecnico dei Leoni - perché il cammino da compiere è ancora lungo. Questo risultato è comunale confortante per il morale e per la classifica. Avevo espresso dispiacere per un finale di andata di segno non positivo, ma nello stesso istante mi ero detto sicuro di vedere all’opera un altro Poggibonsi. Verdetto favorevole a parte, direi che si sono visti riscontri validi a livello di squadra, sia nell’impegno che nella qualità per lo sviluppo del gioco". L’ingresso di Belli, determinante per modificare gli equilibri della sfida..."Aveva nelle gambe solo due sedute in quindici giorni - precisa Calderini - e sarebbe stato forse un azzardo un suo utilizzo dall’inizio. Dal suo inserimento tutta la squadra ha ricevuto benefici, cambiando marcia e capovolgendo gli esiti di partenza. Sì, Belli ha dato la svolta, non solo per aver guadagnato il rigore del pari poi trasformato da Vitiello. Direi pure per le sue riconosciute abilità nell’uno contro uno. Abbiamo in gruppo, non dimentichiamoci, delle pedine a mezzo servizio in grado tuttavia di tenere botta e di garantire un significativo contributo alla causa. Con il risultato in tasca, adesso - conclude il tecnico del Poggibonsi - sembra tutto facile. Non è stato davvero così, posso assicurarlo. E ciò va ancora di più a merito dei ragazzi, del loro desiderio messo in campo per riassaporare l’affermazione".

PaoBart