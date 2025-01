Interviste. Tecnico amareggiato: "Molta colpa è nostra»

In sala stampa si presentano Orchi e Rizzolo per l’Orvietana e Luigi Consonni per il Grosseto. Rizzolo lascia la ribalta a Orchi, autore della seconda e decisiva rete, che ribadisce come il successo abbia rappresentato la vittoria di tutto il gruppo. Tocca a Consonni rispondere alla prima domanda, giustificativa, ma fino a un certo punto, per via delle assenze: "Vero che mancavamo di cinque giocatori importanti, però la nostra rosa è in grado di sopperire alle assenze. Credo, piuttosto, sia stato sbagliato il nostro atteggiamento del primo tempo, quando l’Orvietana ci aspettava cercando poi di ripartire. Eravamo lenti nel giro palla, quindi prevedibili specie negli ultimi trenta metri dando loro la possibilità con la difesa a cinque di non rischiare nulla. Diversa la ripresa, con il baricentro più alto per trovare il vantaggio. Abbiamo fatto bene fino al loro pareggio. Prendere il secondo gol su palla inattiva per una squadra esperta come la nostra proprio non ci sta. Può capitare ma non dovrebbe succedere di perdere troppi palloni in mezzo al campo. Capisco che le condizioni del terreno non erano per nulla ottimali però, pure questa non può essere una giustificazione. L’Orvietana ha fatto la sua partita ed è andata così….. Domenica avremo il Seravezza in casa, partita difficile. Ma adesso non voglio parlare del Seravezza. Inizieremo a farlo da martedì, insieme allo staff e ai ragazzi. Fra l’altro giocano stasera, così potremo osservarli meglio".

R.P.