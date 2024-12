Invasione nel settore ospiti. Oltre 1600 tifosi a Marassi

Una delle trasferte più partecipate di sempre. Il match di Santo Stefano a Marassi verrà ricordato anche per il grande esodo di tifosi carrarini. Alla fine se ne sono contati ben 1.684 nel settore ospiti dello stadio Ferraris. Un numero importante paragonabile soltanto ai match esterni più importanti del passato della Carrarese. In tantissimi non si sono voluti perdere la possibilità di vedere la propria squadra del cuore giocare in casa della Sampdoria in un match che comunque resterà nella storia del club marmifero. Con il dolore nel cuore per la scomparsa di Marco Cacciatori, lo spicchio tutto colorato di giallo e di azzurro per l’intera durata dell’incontro ha sostenuto e incitato i propri beniamini.