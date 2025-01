Ionni dopo la vittoria sui portuali. Ossigeno per il Matelica: "Atteggiamento giusto»

Importante e necessaria boccata d’ossigeno per il Matelica che interrompe il digiuno di vittorie casalinghe e sale a quota 24 punti in classifica, a +5 dalla zona playout. Soddisfatto mister Ettore Ionni: "Voglio elogiare i ragazzi per l’atteggiamento che hanno avuto fino all’ultimo istante di gara – sono le parole dell’allenatore, al suo primo successo di fronte al pubblico matelicese –. Dal primo contrasto, dal primo pallone che abbiamo toccato in campo, si è visto subito che sarebbe stata dura per qualsiasi avversario. Sono contento, perché in settimana si allenano molto bene, ma poi si arriva alla partita della domenica e finisce che non raccolgono quanto avrebbero meritato. Contro i Portuali, invece, hanno fatto davvero un’ottima prestazione".

Il Matelica, infatti, ha convinto sia nel carattere, sia nel gioco, nonostante il campo particolarmente bagnato a causa di un violento acquazzone abbattutosi su Matelica poco prima del match. La squadra ospite, in ogni caso, ci ha creduto fino all’ultimo. "Loro non hanno mai mollato – conferma mister Ionni – nonostante giocassero in 10 dall’inizio del secondo tempo. Noi dobbiamo migliorare nel gestire certe situazioni, capire quando bisogna attaccare e quando invece è necessario rallentare. In ogni caso è andata bene, guardiamo avanti con fiducia".

Domenica la formazione biancorossa sarà chiamata ad affrontare la difficile trasferta dell’Helvia Recina dove l’aspetta la capolista Maceratese che all’andata espugnò il "Giovanni Paolo II" per 2-1 al termine di una sfida molto avvincente e combattuta.

m. g.