Iori eroe per una notte. Arezzo, debutto vincente. Mossa decisiva di Troise

di Luca Amorosi

Debutto vincente per l’ e la nuova e discussa prima maglia con le raffigurazioni della Madonna del Conforto, che però non ha dovuto metterci del suo. La vittoria, infatti, ai punti è meritata, anche se arrivata di misura grazie al gol di Iori contro una squadra in dieci per sessanta minuti. L’ parte contratto, forse per l’emozione del debutto, forse per l’aggressività degli ospiti, che mettono la gara sulla fisicità. A metà frazione, di colpo, la sfida s’infiamma e cambia pelle. Prima Renzi sfonda a destra e crossa basso per Gucci, che fa sponda per Guccione il cui tiro rasoterra è deviata sul palo da Guadagno, poi lo stesso Guccione trova il vantaggio da fuori area dopo un errore sottoporta di Gucci, ma l’arbitro annulla per fuorigioco passivo della stessa punta. Ma non è finita qui: un istante dopo Pattarello, involato a rete, viene atterrato da Mondonico che viene espulso. Sulla punizione seguente il numero sette impensierisce Guadagno, che è provvidenziale anche su Gucci.

Gli amaranto ora sono padroni del campo e Braglia prova a correre ai ripari. A cinque dall’intervallo Renzi spara in curva una grande chance, ma la gara è già rientrata nei ranghi della normalità e il primo tempo termina così a reti bianche. Troise vuole alzare il baricentro e dagli spogliatoi inserisce Gaddini per un opaco Catanese. La miccia però non si accende e il primo brivido scocca al quarto d’ora quando Mawuli calcia in area di prima ma il suo fendente sfiora il palo. Troise capisce che è il momento di sparigliare le carte e toglie Gucci e Renzi per Iori e Settembrini. senza riferimenti davanti, ma la mossa del tecnico si rivela vincente al 71°: Pattarello sgasa a destra, viene atterrato ma sulla palla vagante si avventa proprio Iori, che conclude a rete e segna il primo gol del Cavallino in campionato.

Da partente a eroe per una notte, l’esterno segna alla prima proprio come un anno fa a Rimini. A vantaggio acquisito Troise ridisegna una squadra più accorta. Gaddini sfiora il raddoppio con un bel destro a giro, poi la gara si avvia verso la fine senza rischi e l’ insacca i primi tre punti nel torneo. Intanto, inizia oggi l’ultima settimana di mercato, decisiva per l’arrivo della punta che manca in rosa. Tre le piste ancora aperte: una porta a Pettinari, gradito a Troise. La seconda riguarda sempre Ogunseye, inseguito però anche da Latina e appunto Campobasso. La terza vedrebbe Cutolo puntare su un profilo più giovane. C’è, infine, la suggestione Caputo: con il 37enne svincolatosi dall’Empoli un contatto c’è stato, ma per adesso sembra "fantamercato": ingaggio, concorrenza dalla B e caratura del giocatore ne fanno un’operazione complessa.